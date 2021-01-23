Vicarious Visions, Diablo II Remake İçin Blizzard'a Katıldı

Activision Blizzard bünyesinde bulunan Vicarious Visions stüdyosunun Activision tarafından Blizzard tarafına geçtiği duyuruldu. Stüdyounun bu geçişinin sebebi ise Diablo II'nin yeniden yapımında yaşanan bir değişiklik oldu.

Crash Bandicoot N. Sane Triology ve Tony Hawk's Pro Skater 1+2 gibi oyunlarda çalışan Vicarious Visions, Activision bünyesinden çıkıp Blizzard'ın çatısı altına geçtiklerini duyurmuştu ki Activision ve Blizzard da zaten 2007 yılında birleşmiş Activision Blizzard adını almıştı.

Vicarious Visions'ın neden böyle bir geçiş yaptığı bilinmiyordu ancak bu geçişin sebebi en sonunda belli oldu. Bu bilgiyi ortaya çıkaran isim ise oyun dünyasının bilinen gazetecilerinden Jason Schreier oldu. Schreier'a göre ortak çatı şirket altındaki bu geçişin sebebi Diablo II remake.

Diablo II remake geliyor

Blizzard, "Classic" serisi altında daha önce StarCraft Remastered, Warcraft III: Reforged gibi oyunlarını yeniden cilalayarak çıkarmıştı. Görünüşe göre sıra, 2000 yılında çıkan ve serinin sevilen oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Diablo II'de.

Schreier'ın Bloomberg'te yayınlanan haberine göre Blizzard, Diablo II'nin yeniden yapımı üstüne geçtiğimiz seneden bu yana çalışıyor. Ancak halihazırda üzerinde çalışılan bu projede geçtiğimiz sene büyük bir değişiklik yaşandı.

Daha önce StarCraft II ve Heroes of the Storm oyunlarını geliştiren Blizzard bünyesindeki Team 1, Diablo II'nin yeniden yapımını da üstlenmişti. Ancak Team 1'ın geliştirdiği Warcraft III: Reforged'un oyuncular tarafından yerden yere vurulması (oyunun Metacritic kullanıcı skoru 0,6/10) sonrası Diablo II, Blizzard bünyesindeki Team 3'ye verildi. Vicarious Visions da bu noktada Team 3'ye yardım etmesi için Blizzard bünyesine geçiş yaptı.

Vicarious Visions'ın Blizzard'a geçişi yeni duyurulmuş olsa da stüdyonun bir süredir şirket bünyesinde olduğu ve oyun üstünde çalıştığı da dile getiriliyor. Çıkacak olan oyunun isminin Dibalo II: Resurrected olduğu belirtiliyor ancak oyun çıkış yaptığında isimde değişiklik yaşanabilir. Şu an için oyunun ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.