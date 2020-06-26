Diablo 4'ten Yeni Bilgiler ve Oyun İçi Görüntüler Yayınlandı

Blizzard, efsanevi Diablo serisinin yeni oyunu Diablo 4'ün gelişimi hakkında yeni bilgiler paylaştı. Geliştirici, oyunun hikaye mekanikleri, çok oyunculu özellikleri ve açık dünyasına dair bazı bilgiler verdi.

Blizzard, geçtiğimiz yıl Blizzcon etkinliğinde Diablo 4'ün duyurusunu gerçekleştirerek hayranların yüzünü güldürmüştü. Geliştirici, heyecanla beklenen yeni oyun için çıkış tarihi vermese de, vadettiği gibi üç aylık periyotlarla oyun hakkında yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

Blizzard'ın resmi blogundan paylaştığı yeni geliştirme güncellemesi, açık dünya aksiyon RPG oyununun hikaye anlatımı, açık dünya öğeleri ve çok oyunculu bileşenlerini tanıdık Diablo deneyiminden ödün vermeden nasıl ele alacağına dair yeni bilgiler veriyor.

Diablo 4 daha derin ve gerçekçi bir hikaye deneyimi sunacak

Blizzard, güncellemesine hikaye anlatım mekanizmalarını nasıl değiştirdiğini ele alarak başlıyor. Daha önce Diablo 3, diyaloglar için karakter portreleri kullanırken stüdyo, bu kez NPC karakterlerle yapılacak konuşmaları daha iyi görebilmemiz için kamerayı karakterlere yaklaştırmayı deniyor. Bazı diyaloglar basit bir animasyon kütüphanesine dayanırken, daha karmaşık diyaloglarda daha gelişmiş animasyonlar kullanılıyor.

Geliştirici Diablo 4'ün hikayesindeki önemli anlar için gerçek zamanlı ara sahneler kullanmayı da planlıyor. Bu değişim, oyuna sinematik sahneler ekleyerek daha gerçekçi bir deneyim sunacak ve oyuncuları aksiyonun içine çekecek. Ayrıca hikayede karakteriniz sahnenin bir parçası olarak kendi donanımlı zırhlarıyla gösterilecek.

Diablo 4'teki kamplar oyuncuları açık dünyayı keşfetmeye teşvik edecek

Blizzard oyun testi sırasında kamplardan memnun olduklarını söyledi. Kamplar, şeytani ordular tarafından ele geçirilen bölgeler ve onları temizledikten sonra NPC'lerin yönettiği dost bir bölgeye dönüşüyorlar. Stüdyo, kamplardaki hikaye anlatımının çoğunlukla görsel olduğunu söylüyor, ancak çevreye bakarak bu bölgelerde neler yaşandığını anlayabileceksiniz.

Kamplar, tapınak dışında alanlarda yer edinmenize yardımcı oluyor ve oyuncuları açık dünyayı keşfetmeye teşvik ediyor. Blizzard, oyun testleri sırasında, sadece hikaye görevlerine odaklananların, yan içerikleri yapanlara göre oyunda %50 daha az vakit geçirebileceğini belirtiyor. Yani sadece ana hikayede ilerlemektense, yan görevlerle açık dünyayı keşfetmek daha doğru bir tercih olacak.

Diablo 4, çok oyunculu modda oyuncu sayısını sınırlandırıyor

Blizzard, Diablo 4'te diğer oyuncuları çok oyunculu oyuna daha sorunsuz, ancak sınırlı bir şekilde entegre etmek için çalışıyor. Örneğin, hikayeyi tamamladıktan sonra kasabalarınız sosyal merkezlere dönüşecek, ancak şehrinizde sadece birkaç oyuncu olacak. Ayrıca haritada dolaşırken çeşitli yerlerde oyuncularla karşılaşabileceksiniz.

Diğer yandan oyuncu sayısı, sadece bir noktayı savunmaya çalışacağınız veya bir boss'a saldıracağınız oyun içi büyük etkinliklerde yüksek olacak. Bir partiye katılarak etkinliği tamamlayabilecek ve ödülleri toplayabileceksiniz. Blizzard, çok oyunculuda oyuncu sayısını düşük tutmanın önemli olduğunu söyledi, çünkü geliştirici, oyunun kalabalık bir MMO'ya dönüşmesini istemiyor. Blizzard oyuncu sayısının düşürülmesini bir teknoloji sınırlaması olarak değil, gerçek Diablo deneyimini yansıtan bir felsefe olarak tanımlıyor.