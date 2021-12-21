Öğrencileri farklı sektörlerden profesyoneller ile bir araya getirerek kariyer planlamalarında yol göstermeyi hedefleyen Different Departments and Sectors Summit'21 - DDSS'21, 25 Aralık tarihinde başlıyor.

Endüstri Mühendisliği öğrencileri ve endüstri mühendisleri için güncel gelişmeleri, sektörel haberleri ve kariyer çalışmalarını bir araya toplayan bir platform olan Industrial Student tarafından bu sene ilk kez düzenlenen Different Departments & Sectors Summit'2021 etkinliği, 25 - 26 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleşecek.

Farklı sektörlerden profesyonellerin öğrenciler ile bir araya gelerek sektörel değerlendirmelerde bulunacağı ve kariyer planlamaları için destek verici bilgi paylaşımlarında bulunacağı etkinlikte Amazon'dan Memorial'a pek çok farklı şirketten profesyonel katılacak.

Etkinlikte 15 konuşmacı yer alacak:

"Benim için en uygun departman/sektör/iş alanı nedir?" sorusunun cevabını arayan öğrencilere yol gösterici nitelikte olacak olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak ve iki gün boyunca devam edecek olan etkinlikte 15 konuşmacı yer alacak.

Siz de profesyonellerin deneyimlerini paylaşacağı bu etkinlikte yer almak isterseniz buraya tıklayarak etkinlik için başvuru formunu doldurabilirsiniz.