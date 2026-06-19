Tüm İşini Gücünü Google Takvim'den Planlayanların En Sinir Olduğu Özellik Nihayet Değişti

Google, Takvim'de etkinlikler için sunulan renk seçeneklerini 11'den 200'e çıkardığını duyurdu.

Google’ın “Takvim” hizmeti, planlama yapmak için dünya çapında en çok kullanılan uygulamalardan biri konumundaydı. Ancak Takvim’de sunulan renkler şimdiye kadar oldukça sınırlıydı. Öyle ki mevcut sistemden önceden belirlenmiş toplamda 11 adet renk bulunuyordu.

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Şimdi ise bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Google, Takvim üzerinden etkinlikleri ayırt etmek için kullanılan renk sayılarını ciddi oranda artırdığını duyurdu.

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200 renk kullanılabilecek

Google tarafından yapılan açıklamalara göre önceden 11 olan renk sınırı, yeni güncellemeyle birlikte toplamda 200 özel renge çıkarıldı. Kullanıcılar Takvim’in web sitesi veya uygulama üzerinden etkinlikler için bu renklerden istediklerini kullanma imkânına sahip olacaklar.

Google, yeni renklerin geçtiğimiz günlerde belli kullanıcılara gelmeye başladığını belirtiyor. Ancak geniş çapta kullanıma sunulması 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. Tüm Google Workspace, Bireysel Workspace ve kişisel Google hesabı olan herkes renklere ulaşabilecek.

Yeni güncellemeyle birlikte toplamda 24 adet varsayılan renk olacak. Farklı tonlar eklendiğinde ise 200’e kadar çıkacak. Google, uzun süredir istenen bir özellik olduğunu belirtmiş.