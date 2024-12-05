Diyelim ki başka bir gezegendeyiz ya da Ay’dayız, canımız da sıkıldı, zıplamaya başladık. Sizce ne kadar yükseliriz? Mars, basketbol oynamak için iyi bir seçenek olabilir mi?

Dünya’daki yer çekimi bizi yere bağlıyor fakat diğer gezegenlerde işler bambaşka!

Her gezegenin çekim gücü kütlesine, yoğunluğuna ve büyüklüğüne göre zıplama yüksekliğimiz değişiyor. Gezegenler arası zıplama turuna çıkıyoruz.

Dünya’daki yüksekliğimiz

Önce Dünya’yla başlayalım. Dünya’da ortalama olarak 50 cm kadar yükseğe zıplayabiliriz. Yer çekimi ivmesi burada 9,8 m/s² yani kuvvetli bir çekimle yeryüzüne geri çekiliriz.

Fakat bu kuvvet, başka gezegenlerde bizimle aynı etkiyi göstermiyor. Mars’ta, Ay’da ya da Jüpiter’de durum tamamen farklı!

Ay’da uçmaya hazır mısınız?

Ay yüzeyinde zıpladığınızda, Dünya’dakinden altı kat daha yükseğe çıkabilirsiniz. Ay’daki yer çekimi ivmesi yaklaşık 1,62 m/s², bu da 3,6 metreye kadar yükselmenize olanak tanıyor. Apollo astronotlarının Ay’da âdeta dans eder gibi görünmesinin sebebi de bu düşük çekim gücüydü.

Mars’ta zıplamak da fena olmazdı.

Mars, Dünya’nın yer çekiminin yaklaşık üçte birine sahip. (3,71 m/s²) Bu, 1,5 metreye kadar yükseğe zıplayabileceğiniz anlamına geliyor.

Kızıl Gezegen’de, Dünya’dakinden biraz daha yükseğe çıkabilir ama Ay’daki gibi "uçma" hissine kapılmazsınız. Mars yüzeyindeki ağırlığınız da Dünya’dakinden daha düşük olacağı için orada hareket etmek daha kolay olurdu.

Üzdün bizi Jüpiter.

Ancak bir de Jüpiter var ki orada zıplamak neredeyse imkânsız! Dev gaz gezegen Jüpiter’in yer çekimi ivmesi 24,79 m/s² ile Dünya’nın iki katından fazla.

Burada zıplamaya çalışsanız bile en fazla 20 santim yükselebilirsiniz. Yani Jüpiter’de ağırlığınızın altında ezilir, yere bağlı kalırsınız.

Satürn, Uranüs ve Neptün’de durum nasıl olurdu?

Satürn, Uranüs ve Neptün de Jüpiter gibi dev gaz gezegenler ve güçlü yer çekimlerine sahip. Satürn’de zıplamanız Jüpiter’deki kadar sınırlı olmasa da en fazla 50-60 cm kadar yükselebilirsiniz.

Uranüs ve Neptün’de biraz daha rahat bir zıplayış yaparak yarım metre kadar yükselmek mümkün olabilir.

Başka gezegenlere seyahat etmek mümkün olduğunda zıplamayı geçtik yürüyüş bile yepyeni bir deneyim olacak. Siz ne dersiniz?

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