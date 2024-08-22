Hiç görmediğimiz şeylerin boyutunu kafamızda canlandırmakta zorlanabiliyoruz. Mesela gezegenler, tam olarak ne kadar büyük? Dünya’nın çapından yola çıkarak hepsini anlattık.

Uzay, inanılmaz büyük bir yer. Hatta o kadar büyük ki net sayılar verince bile hayal etmesi neredeyse imkânsız.

Dünya'nın büyüklüğünü artık hepimiz az çok kestirebiliyoruz ve biliyoruz. Peki ya diğer gezegenler? Onların büyüklükleri ne kadar? Tek tek anlatalım.

Kendi gezegenimizden ve Ay’dan başlayalım.

Dünya’nın çapı, 12.756 km. Bu başlı başına çok büyük bir sayı olsa da yarattığımız ulaşım teknolojisi sayesinde bir ucundan diğerine gitme imkânımız var. Dünya’nın çapından yola çıkarak diğer gezegenleri kafamızda daha iyi canlandırabiliriz.

Uzayda insanlığın ayak bastığı yerlerden biri olan Ay, 3.478 km ile Dünya’nın ¼’ünden biraz daha büyük ve gezegenimizden 348.000 km uzakta.

Gelelim Merkür ve Venüs’e.

Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür de Dünya’nın yaklaşık ⅓’ü büyüklüğünde. Tam bir sayı verecek olursak çapı 4.879,4 km.

Adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit)'ten alan gezegen, Dünya’dan sadece biraz daha küçük. 12.104 km çapında.

Mars ve Jüpiter’de durumlar nasıl?

Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren 4. gezegeni olan, “Kızıl Gezegen” de denilen Mars; 6.779 km çapıyla Dünya’nın yaklaşık yarısı kadar.

Jüpiter, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni. Çapını öğrenmeye hazır mısınız? Tam 139.820 km… İçine 1320 tane Dünya sığdırabilir. İnanılmaz değil mi?

Satürn, Uranüs ve Neptün’e geçelim.

Dünya’dan 9 kat daha büyük olan, Güneş Sistemi’ndeki en büyük ikinci gezegen Satürn’ün çapı da hiç de azımsanacak gibi değil. 115.460 km.

Gazlı, camgöbeği renginde bir buz devi olan Uranüs; Dünya’nın boyutunun 4 katı. Çapının 50.724 km olduğu biliniyor.

Son olarak; Güneş Sistemi'nin sekizinci, Güneş'e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegeni Neptün’e bakacak olursak 49.244 km çapa sahip. Dünya’nın 17 katı kadar…

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