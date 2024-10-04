Dünya’nın yuvarlak olduğu hepimizin malumu. Peki diğer gezegenler? Onlar da zannettiğimiz gibi yuvarlak bir forma mı sahiptir? Hatta esas soruyu şöyle soralım, evrende yuvarlak olmayan bir gezegen var mıdır?

Söz konusu Güneş sistemi olduğunda her gezegen, esasen yuvarlaktır. Peki tüm evrene baktığımızda durum değişir mi?

Gelin, tüm bu soruların cevabını verelim.

Gezegenlerin, kendilerini küresel bir şekle sokmak için gerekli yer çekimini üretebilecek düzeyde kütleye sahip olmaları gerekir.

Aynı zamanda araştırmacılara göre gezegen olmanın şartlarından biri, onları yuvarlak yapan yeterli kütleye sahip olmalarıdır. Ancak bu, gezegenlerin mutlaka kusursuz küreler olduğu anlamına gelmez.

Yani biz gezegenleri yuvarlak kabul etsek de aslında mükemmel şekilde yuvarlak değillerdir. Buna içinde bulunduğumuz Dünya’da dahildir.

Öte yandan Dünya ve benzeri gezegenler, dönen bir nesnenin deneyimlediği dışa doğru gelişen kuvvet sebebiyle ekvator çevresinde bir çıkıntıya sahiptir.

Bu çıkıntılar oldukça hafiftir ancak yine de kayda değer bir önem taşır. Çünkü merkezkaç kuvveti nedeniyle nesneler, ekvatorda kutuplardakinden yaklaşık %0,5 daha az ağırlığa sahiptir.

Ancak merkezkaç kuvveti, bir gezegenin şeklini değiştirebilecek tek kuvvet değildir. Eğer gezegen, ana yıldıza yeterince yakınsa üzerinde etkili olan bu çekim kuvvetleri öylesine büyür ki bu etki, gezegenin şeklinin değişmesine sebep olabilir.

Ayrıca bazı bilim insanları, çöreğe benzer şekildeki bir gezegenin varlığını öne sürmüşlerdir.

Ancak bu durum pek olası değildir. Böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için bir gezegenin merkezkaç kuvvetinin, gezegenin kütlesini merkezine doğru çeken yer çekimi kuvvetinden daha ağır basması gerekir.

Görünen o ki bu iddia, bilimden çok bilim kurgu niteliğindedir. Özetle gezegenler, genel itibarıyla yuvarlak bir şekle sahiptir. Ancak bu yuvarlak form, kusursuz değildir. Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı çeşitli çıkıntılar veya hafif şekil değişiklikleri mümkün olabilir.