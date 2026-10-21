Sony’nin Ses Teknolojileri Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım Güvencesiyle Türkiye’de

Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım, Sony ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım, Sony ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Şirket, Sony’nin kulak içi, kafa üstü ve oyuncu kulaklıklarının yanı sıra Bluetooth hoparlörlerini kapsayan ses ürünleri grubunun Türkiye’deki dağıtımını üstlendi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tüketici elektroniği pazarındaki marka ağını genişletmeye devam eden Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım, ses teknolojilerinde küresel bir güç olan Sony ile önemli bir dağıtım anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında farklı dinleme alışkanlıklarına ve kullanım senaryolarına hitap eden Sony kulak içi ve kafa üstü kulaklık modelleri, oyuncu kulaklıkları ile taşınabilir Bluetooth hoparlörler, Ekim ayı itibarıyla seçkin teknoloji mağazalarında ve online satış platformlarında tüketicilerin beğenisine sunuldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"Geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz"

Yeni iş birliğini değerlendiren Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım CEO’su Gürkan Şengil, Sony gibi sektörün öncüsü bir markayla güçlerini birleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Sony, ses teknolojilerindeki uzmanlığı, yenilikçi yaklaşımı ve ürün kalitesiyle dünya çapında sektörün en önemli markalarından biri. Boğaziçi Dağıtım olarak dünya çapında böylesine güçlü bir markanın ses ürünlerinin dağıtımını üstlenmekten memnuniyet duyuyoruz. Portföyümüze dahil ettiğimiz kulaklıklardan bluetooth hoparlörlere uzanan geniş ürün gamıyla, her segmentten tüketicinin farklı dinleme alışkanlıklarına ve beklentilerine yanıt vereceğiz. Dağıtım deneyimimiz, satış ağımız ve satış sonrası hizmetlerimizle Sony’nin ses alanındaki birikimini Türkiye’de daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyoruz."

Philips, Dyson ve UGREEN gibi birçok uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yürüten ve Tecde Grup bünyesinde faaliyet gösteren Boğaziçi Bilişim ve Dağıtım, bu adımla birlikte Türkiye ses teknolojileri pazarındaki konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.