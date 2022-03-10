Digiturk ve Türk Telekom Adına Yapılan Dolandırıcılık

Muasır Hanım isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı bir dolandırıcılık vakası, ortaya büyük sorular ve sorunlar çıkardı. Muasır Hanım'ın Digiturk'ü suçladığı bu olay, paylaşımın viral olmasıyla aslında yüzlerce kişinin bu konudan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.

Pek çoğumuz gün içinde bilmediğimiz, kurumsal görünen bir numara tarafından aranıyor, çeşitli kampanyalar hakkında bilgilendiriliyoruz. Bu yöntem, dolandırıcılar tarafından da etkin bir şekilde kullanılabildiği gibi kurumsal şirketler tarafından da kullanılmaya devam ediyor. İkisi arasındaki farkı ayırt etmekse bu konuda bilgi sahibi olmayanlar için bir hayli zor olabiliyor.

Bugün sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından beğenilen bir paylaşım, bambaşka bir dolandırıcılık yöntemini gün yüzüne çıkardı. ‘Muasır Hanım’ isimli kullanıcı, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Digiturk tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Kendisi, olayı şu şekilde anlattı:

Digiturk'ten aradığını söyleyen kişiler, Türk Telekom ile ortak kampanya olduğunu söyledi:

Birçok kişi aynı sorunla karşılaştığını günlerdir dile getiriyordu:

Muasır Hanım, Şikayetvar üzerinde Digiturk’un sayfasına ulaştığında da benzer şikâyetlerle karşılaştı. Platform üzerinde anlatılan sorunlar, Muasır Hanım’ın yaşadığı sorun ile aynıydı.

Twitter’da popülerleşen bu şikâyetin ardından paylaşımın altında benzer sorunları yaşadığını söyleyen kişiler de Digiturk Destek’ten cevap aldı. Digiturk, şikâyetçi kullanıcılardan kontrollerin sağlanabilmesi için iletişim bilgilerini istedi. Aynı şekilde Türk Telekom da yanıtları cevaplayarak bu teklifin sunulduğu telefon numarasının kendisine iletilmesini rica etti.