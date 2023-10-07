Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmî Gazete'de yayınladığı tebliğ ile dijital cüzdanlar ve karekod ile güvenli ödemelerin önünü açıyor.

Finans alanında büyük kolaylık sağlayan dijital cüzdanlar ve QR (karekod) ödemeler, giderek yaygınlaşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmî Gazete'de yayınladığı tebliğe göre ödeme hizmetlerinde değişikliğe gidiyor.

TCMB'nin tebliğine göre, dijital cüzdanlar ve karekod ödeme sistemleri yaygınlaşacak. Bu sistemler sayede vatandaşlar kolay, etkin ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Yerli ve milli bir ödeme ekosistemi kurulması amaçlanıyor.

Tüm dünyada dijital cüzdanlar ve karekod ödemeler yaygınlaşırken, bazı noktalarda bu sitemler standart haline geldi. Verimli bir işleyişe sahip ve güvenli bir ödeme sistemi olan karekod ödeme, dijital cüzdanlar ile birlikte Türkiye'de yaygınlaşacak.

Etkin bir şekilde çalışılması hedeflenen yerli ve milli ödemeler ekosistemi çerçevesinde, ödeme sistemlerinde yapılan değişikliklerde ilk defa "dijital ödeme" ibaresi eklendi. Bu değişiklik ile birlikte dijital cüzdan hizmeti ile ilgili şartlar yeniden düzenlendi.

Karekod ödeme sistemi, özellikle iş yerlerinde yaygınlaşacak.

Karekod ödeme sisteminin iş yerlerinde daha yaygın bir şekilde kullanılması bekleniyor. Hızlı ve güvenli bir ödeme sistemi olan karekod ödeme ile, vatandaşlar daha hızlı bir şekilde ödemelerini gerçekleştirecek. FAST TR karekod ödemelerinin yaygınlaştırılması da Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğin içinde yer alıyor. Düzenlemeye gidilen ödeme sitemlerinin yaygınlaşması ile kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve dijitalleşen dünyada gelişmelere ayak uydurma hedefleniyor.

Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015'te kurulan TROY ödeme sistemi, yapılan bu değişiklik sayesinde birçok iş yerinde daha yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Vatandaşlar bu sayede nakit para taşımak zorunda kalmayacak. İş yerlerinde bu uygulamanın ne zaman yaygınlaşacağı ise henüz bilinmiyor.