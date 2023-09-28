Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara ve İşte Pay ile ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası, her iki şirketin de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi. İyzico ile PayTR gibi ödeme kuruluşları arasına iki yeni rakip eklenmiş oldu.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) iki yeni kararı yer aldı. Bu kararlar, Papara ve İşte Pay ile ilgiliydi.

TCMB, Papara'nın faaliyet kapsamının genişletilmesine izin verdi. Bu karar ile Papara, artık ödeme kuruluşu olarak da hizmet verebilecek. Ayrıca İşte Pay'in de ödeme kuruluşu olarak çalışması için faaliyet izni verildi. Böylelikle Türkiye'de İyzico ve PayTR gibi ödeme kuruluşları arasına iki firma daha eklenmiş oldu.

Papara ile ilgili kararda şöyle denildi:

Papara Elektronik Para A.Ş.'nin 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmasının onaylanmasına, ödeme hizmeti sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Papara Elektronik Para A.Ş.'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına, Kanun ve 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mülga Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca karar verilmiştir.

TCMB'nin Papara ile ilgili Resmî Gazete kararına buradan ulaşılabilir.

İşte Pay ile ilgili karar ise şöyle:

20/6/2012 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;



İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

TCMB'nin İşte Pay ile ilgili Resmî Gazete kararına buradan ulaşılabilir.