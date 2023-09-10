Ulaşım hizmetleri ve finansal alanlarda kullanılması beklenen TürkiyeKart'ın teknik altyapıları tamamlandı. Birçok alanda ortak kullanım fırsatı sunacak olan TürkiyeKart, resmi olarak duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TürkiyeKart'ı duyurdu. Türkiye vatandaşlarının birçok alanda ortak bir kart kullanabilmesi adına uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu çalışmaların sonuna yaklaşıldı ve TürkiyeKart resmi olarak duyuruldu.

Proje ile ilgili değerlendirmelerini sunan Bakan Uraloğlu, vatandaşların tüm ulaşım hizmetleri ve finansal sistemlerden faydalanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Özellikle ulaşım konusunda kolaylık sağlanması beklenen proje, tüm Türkiye'de kullanılabilecek.

Pilot bölge olarak Konya'yı seçtiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, bu bölgede çalışmaların bittiğini duyurdu.

Uraloğlu, Konya'da teknik altyapı süreçlerinin tamamlandığını ve İstanbul'da yeni havalimanı metro entegrasyonunun hazır olduğunu söyledi. Konya dışında Kayseri Büyükşehir, Yozgat ve Gümüşhane belediyeleri ile sözleşmelerin bittiğini belirten Bakan Uraloğlu, hedeflerinin 2023 yılı sonunda 6 ilde projeyi hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı taşıma sistemlerinde TürkiyeKart'ın kullanılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşmeler tamamlandıktan sonra entegrasyon süreci başlatılacak.

Para transferleri ve alışverişler tek bir kart ile yapılabilecek.

TürkiyeKart, vatandaşlara bankalar arası para transferi yapabilme fırsatı sunacak. Kart bakiyesi ile alışverişler kolay bir şekilde yapılabilecek. POS cihazları, ATM ve bankalarda kullanılabilecek olan kart ile harç ve vergi ödemeleri yapılması sağlanacak.

Otopark ödemelerinin yapılabilmesine olanak sağlayan TürkiyeKart, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. Ayrıca taksi ödemeleri de yine bu kart ile yapılabilecek.

Birçok alanda ortak kullanımı amaçlayan TürkiyeKart'a nasıl bakiye yüklenebilecek?

PTT, bankalar, online kanallar, mobil uygulamalar ve anlaşmalı iş yerlerinde karta yükleme yapılabilecek. 2023 yılı sonunda kullanıma sunulması beklenen TürkiyeKart'ın 81 ilde ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz bilinmiyor.