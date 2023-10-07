Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi işlemlerinde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. Artık tüm vergisel işlemler, vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan elektronik ortamda yapılabilecek.

Kayıt dışı ekonomi ile mücade çalışmaları başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm vergi işlemlerinin dijital ortamda yapılabileceğini duyurdu. Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, vergi işlemleri artık dijital ortama taşınıyor.

Bakan Şimşek, yapılan düzenlemelere göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nı dijital ortama aktardıklarını duyurmuştu. Bu duyurusundan sonra Dijital Vergi Dairesi'nin de aynı çatı altına alıp mükelleflere kolaylık sağlanacağını belirtti.

"Dijital Vergi Dairesi", birçok elektronik hizmete hızlı ve güvenli bir şekilde erişme imkanı sunacak.

Bakan Şimşek, bilişim teknolojilerinin sunduğu kolaylıklardan daha hızlı ve verimli bir şekilde faydalanmak için bu hizmeti hayata geçireceklerini belirtti. Birçok elektronik hizmete ayrı ayrı sitelerden giriş yapılıyorken, Dijital Vergi Dairesi ile artık İnteraktif Vergi Dairesi, Elektronik Beyanname Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve Hazır Beyan Sistemi gibi hizmetler, tek çatı altında toplanıyor.

Dijital Vergi Dairesi ile beyanname, bildirim ve dilekçe gibi daha birçok belge, elektronik ortamda erişime açılacak. Böylelikle herhangi bir vergi dairesine gitmeye gerek kalmadan tüm işlemler dijital ortamda yapılabilecek.

Vergilendirme hizmetlerinde yapay zekâdan faydalanılacak. Böylelikle tüm işlemler daha hızlı gerçekleştirilecek.

İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi'ndeki tüm işlemler, kademeli bir şekilde Dijital Vergi Dairesi'ne alınacak. Tek çatı altında toplanacak olan bu kanallar, vatandaşlara vergi işlemlerinde kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Bu süreçte Bakan Şimşek, vergilendirme hizmetleri için yapay zekâ uygulamalarını geliştirerek tüm mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden vergi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceklerini söyledi.

Akaryakıt sektörü de dijitalleşme sürecine eklenecek sektörler arasında yer alıyor.

Bakan Şimşek, dijitalleşme adımlarında akaryakıt sektörüne de değindi. Dağıtıcı, bayii veya madeni yağ lisansına sahip firmaların teminat verme zorunluluklarını belirterek, sigorta şirketlerince verilen kefalet senetleri de Dijital Vergi Dairesi'ne taşınacak. Böylelikle mükelleflerin finansmanlarına erişimleri kolaylaştırılmış olacak.

Ek olarak, elektrikli araçlara hizmet sağlayan şarj ağı ve şarj istasyonu işletmeleri de 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-fatura sistemine geçecek. Verilen hizmet karşılığında faturadaki ücret ne olursa olsun, e-fatura veya e-arşiv düzenlenecek. Usulsüzlüğün yoğun olduğu sektörlerin dijitalleşme sürecine girmeleri gerektiğini söyleyen Bakan Şimşek, bu alanda kayıt dışı işlem gerçekleştiren işletmelere de para cezası verileceğini söyledi.