Okullarda Maske, COVID-19'un Yayılımını 3,5 Kat Azaltıyor

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla dünya genelinde COVID-19 vakalarında artış gözlendi. Amerikalı araştırmacılar da okullarda maske takılmasının COVID-19’un yayılma riskine etkisini inceledi. Yapılan araştırma, okullarda maskenin faydasını ortaya koydu.

Amerika’da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) bir grup araştırmacı okullarda maske takılmasının COVID-19 virüsünün yayılma riskine etkisini inceledi.

Araştırmacılar Amerika’da maske takılmasının zorunlu olduğu 210 okul ile zorunlu olmayan 480 okulda 1.5 aylık süre boyunca inceleme yaptı. Bu süreçte tüm okullardaki COVID-19 vakalarını incelediler. Enfekte olan öğrencilerin %87,5’inin maske takılması zorunlu olmayan okullarda öğrenim gördüğü belirlendi. Araştırmacılar okulun büyüklüklerini, alınan önlemleri ve diğer faktörleri de göz önünde bulundurdu. Çalışma sonucunda maske zorunluğu olmayan okullarda COVID-19 salgınına yakalanma ihtimalinin, maske zorunluluğu olan okullara göre 3,5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıktı.

Okulların açılmasıyla vakalar ABD'de de arttı:

CDC araştırmacıları Amerika genelinde 520 ilçeyi kapsayan pediatrik COVID-19 incelemesi yaptı. Yüz yüze eğitimin başlamasından önceki ve sonraki haftalarda çocuklarda COVID-19 vaka oranı incelendi. Okullar açıldıktan sonra COVID-19 vakalardan genel olarak artış görüldü. Maske zorunluluğu olan ilçelerde okulların açılmasından sonra günde 100.000 çocuktan 16.32’i koronavirüse yakalandı. Okulda maske takmanın zorunlu olmadığı ilçelerde ise günde 34.85 çocuk vaka görüldü.

COVID-19 ile mücadelede uygun olanlar için aşılama, sosyal mesafe kuralı, karantina, test ve elbette hijyenin yanında en önemli aracın maske olduğu biliniyor. Halk sağlığı uzmanları çocukları, öğretmenleri ve diğer personelleri ortak alanlarda temel önlemleri alma konusunda uyarıyor.