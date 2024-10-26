Sabah işe giderken devasa bir T.Rex ile karşılaşıyorsunuz ya da markette alışveriş yaparken Velociraptor rafların arasında gezinip gizliden gizliye sizi izliyor. Kulağa bilim kurgu gibi gelse de eğer dinozorlar yaşamaya devam etseydi dünyamız nasıl bir yer olurdu?

Hayal gücümüzü biraz zorlayıp bu senaryoyu canlandıralım dedik.

Teknolojiden şehir yaşamına, ekosistemden ekonomiye kadar acaba dinozorlarla bir dünya nasıl hâle gelirdi?

Teknoloji ve kent yaşamı dinozorlara nasıl uyarlanır?

Kocaman bu hayvanlarla kent yaşamı nasıl olurdu ki? Kent planlarının tamamen farklı olacağı kesin. Uyum içerisinde yaşamak için şehirlere çit çevrilirdi. Bugün bile bazı şehirlerde yabani hayvanları uzak tutmak için çitler var. Tabii ki bunlar dinozorlara az gelirdi.

Bu yüzden de mühendisler muhtemelen yeni teknolojiler geliştirmek zorunda olacaktı. Belki menzilli alanlar ya da onları uzak tutacak yüksek frekanslı ses cihazları devreye girerdi.

Gökdelenler bile farklı bir mimariyle inşa edilirdi. Gökdelenlerin sonuncu katında oturanlar sabahları camda dinozorla göz göze de gelebilirdi ama binaları parçalamayacaklarını düşünerek yazımıza da devam edeceğiz. Sonuçta madem beraberiz onların da evrimleşeceğini düşünebiliriz.

Toplu taşıma sistemlerinde de bir dinozorun ayağında ezilmemek için özel tasarlanmış hava trenleri veya yerden yükselen monoraylar olabilirdi. Ulaşımın daha güvenli ve hızlı olması gerekeceği için de dinozorlara karşı dirençli arabalar, hatta uçan arabalar standart hâle gelirdi.

Ekosistem ve besin zinciri nasıl etkilenirdi?

Dinozorlar günümüzde yaşasaydı, doğa dengesi tamamen farklı bir şekilde kurulurdu. İlk olarak mevcut ekosistem, büyük oranda değişime uğrardı.

Otçul dinozorlar ormanların ve çayırlıkların, birçok bitkinin tükenmesine neden olabilirdi. Bu da tarımı ve sonucunda ekonomi, gıda kaynaklarını ciddi şekilde etkilerdi. İnsanlar, dinozorlardan korunaklı tarım alanları oluşturmak zorunda kalırdı.

Öte yandan, etçil dinozorlar avlanmayla birlikte, günümüzde yaşayan diğer yırtıcı hayvanların dengelerini bozabilirdi. Bugün ormanlarda kaplan, aslan gibi avcı hayvanlar varken bir de Velociraptor'un eklendiğini düşünün. Kuşların atası sayılan bu zeki avcılar, diğer yırtıcılarla aynı habitatı paylaşmak zorunda kalırlar ve muhtemelen birçok türün yokluğuna sebep olurlardı.

Hangi hayvan türü kalırdı bilinmez ama insan sayısının da azalacağını düşünmeden edemeyiz. Öğle yemeklerinde hangimizi seçerdi acaba?

Ekonomi ve dinozor endüstrisi

Dinozorların günümüzde yaşadığı bir dünyada, ekonomi de farklı kollar da gelişirdi. Yeni sektörler ortaya çıkar, buna göre şekillenirdi.

“Dino turizmi” diye bir sektör hayal edin. İnsanlar, T.Rex'i görmek için safari turlarına katılıyor, hatta belki de otçul dinozorlarla kısa geziler yapıyorlardı.

Bununla birlikte, dinozorların evcil hayvan gibi aramızda olabileceği de kurgumuza eklenebilir. Küçük ve uysal türler belki de bizi bekleyen birer canlı olurdu. Evde bir iguana beslemekle minik bir dinozor beslemek arasındaki farkı düşünün. Oldukça heyecan verici değil mi?

Dinozorlar ve sosyal hayat

E madem birlikte yaşıyoruz azı çoğu fark etmeden, sosyal hayatımızı da düşünelim. Çocukların dinozorlarla büyümesi nedeniyle okullarda “dinozor davranışları” gibi dersler olabilirdi.

Belki Velociraptor ile koşuya çıkmak, dinozor parklarında dinozor beslemek gibi aktiviteler günlük yaşamın bir parçası olacaktı.

Dinozorlardan ilham alan yeni moda trendleri bile doğabilirdi; devasa tüylerle yazma şapkalar, pelerinler, belki de dinozor dişlerinden yapılmış kolyeler…

Son olarak gerçekler…

Ancak tüm bu heyecan verici senaryoların yanında, bir gerçek daha var: Dinozorlar oldukça tehlikeli ve güçlü canlılardı. Dolayısıyla her şeyin bu kadar renkli ve eğlenceli olması biraz zor olacaktı.

Güvenlik önlemleri oldukça sıkı olur, belki de belirli bölümlerle girişler kısıtlanırdı. Tabii ki 66 milyon yıl boyunca onların da evrimleşeceğini hesaba katarsak gerçekten şu anda her şey birer hayal ürünü olarak kalıyor.

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