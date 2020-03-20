Microsoft'un önemli isimlerinden Panos Panay, Instagram üzerinden bir video yayınladı. Söz konusu videonun 1 milyar Windows 10 kullanıcısı şerefine paylaşıldığını söyleyen Panay, paylaştığı video ile Windows 10'un bazı yeniliklerini gösterdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir son işletim sistemi olan Windows 10 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, Windows 10'un 1 milyar kullanıcı eşiğini aştığından da bahsetmiştik. Şimdiyse Microsoft, 1 milyar kullanıcı eşiği için yeni bir video yayınladı ve bu videoda Windows 10'un yenilenecek kullanıcı arayüzünü kısmen de olsa gösterdi.

Microsoft'un önemli isimlerinden bir tanesi olan Panos Panay'ın Instagram üzerinden paylaştığı video, Windows işletim sisteminin ilk günlerinden bugüne kadar nasıl bir değişimin içerisinde olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Windows 95'in açılış ekranıyla başlayan video Windows 10'a kadar geliyor ve Windows 10'un bazı yeni özelliklerini gözler önüne seriyor.

Microsoft bir süredir, Windows 10'un genel görünümünü değiştirebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce de Windows 10'daki simgeleri değiştirdi. Windows 10 kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde de bazı değişikliklere daha şahit olacaklar. Çünkü Microsoft, başta Başlat Menüsü olmak üzere genel görünümde ciddi değişiklikler yapacak gibi görünüyor.

Panos Panay'ın Instagram üzerinden paylaştığı video, Windows 10'un Başlat Menüsü'nde nasıl bir değişim olacağını da gözler önüne seriyor. Söz konusu videoya göre ilerleyen dönemlerde Windows 10'un Başlat Menüsü, biraz daha geniş bir yapıya sahip olacak. Böylelikle kullanıcılar, Başlat Menüsü'nü eski tasarıma kıyasla daha etkin bir biçimde kullanabilecekler.

Microsoft'un üzerinde çalıştığı tek değişiklik Windows 10'un Başlat Menüsü değil. Şirket, ilerleyen dönemlerde genel klasör ve dosya görünümlerini de köklü bir biçimde değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü Panay'ın paylaştığı video, Windows 10'un Dosya Gezgini'ndeki yapacağı değişikliklere ek olarak, yeni menüleri de gözler önüne seriyor.

Windows 10'un yeni özelliklerini gösteren video

Panay'ın yayınladığı videonun tarih olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü teknoloji devi, 30 Mart'ta bir çevrimiçi etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında Microsoft'un 2020 ve sonrası için neler düşündüğünü ortaya koyacak.