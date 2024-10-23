Arabaya bindiğinizde ilk temas ettiğiniz yer neresi? Tabii ki direksiyon! Peki hiç düşündünüz mü, neden direksiyonlar düz bir daire değil de yanlarda çıkıntıları olan bir tasarıma sahip?

Belki de söyleyince fark etmiş olabilirsiniz ancak özellikle bazı araçlarda görülen bu çıkıntıların belirli sebepleri var.

Bir daha direksiyonu tuttuğunuzda daha dikkatli davranacağınız bu çıkıntıların detayına inelim.

Direksiyonların yanlarda çıkıntılara sahip olması aslında tamamen sürüş konforu ile ilgili.

Direksiyonun nasıl tutulduğu ve sürücünün eliyle nasıl etkileşime geçtiği otomobil üreticileri için oldukça önemli. Düz bir daire şeklindeki direksiyonları uzun süreli kullanmada yorgunluk yapabiliyor.

Yanlarda bulunan çıkıntılar sayesinde ise elleriniz rahatça dinlenebiliyor çünkü doğal bir kavrama pozisyonu elde ediliyor. Bu fark aslında uzun yolculuklarda daha çok ortaya çıkıyor.

Sürüş güvenliği denince akla ilk gelen unsurlardan biri aracın kontrolü oluyor.

Direksiyon tutma pozisyonu deyince hepinizin aklına saat 10 ve 2 yönü gelebilir. Uzunca bir süre de bu böyleydi ve direksiyonlardaki çıkıntılar buna göre yapılıyordu. Ancak Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresine göre 10 ve 2 pozisyonunda sürücünün kolları hava yastığı tarafından itiliyor.

Bu da 9 ve 3 pozisyonunu daha güvenli hâle getiriyor çünkü 10 ve 2 yönünde tutanlarda diğerlerine kıyasla yırtılmış bağlar, parçalanma ve kırık olma olasılığı çok daha yüksek oluyor.

Direksiyondaki çıkıntılar sayesinde de direksiyonu en güvenli ve etkin şekilde kontrol etme imkânı sunuluyor. Ani bir manevra yapmanız gerektiğinde direksiyonu tam olarak kavrayabildiğinizde kontrolü kaybetme şansınız daha az.

Spor ve yarış arabalarında ekstra avantajlar sunuyor.

Normal araç ve yarış arabalarındaki direksiyon tasarımları birbirinden farklı. Yarış arabası direksiyonunun genellikle alt kısmı düz, yanlarda daha belirgin çıkıntılar oluyor ve bu sayede yarışçılar hızla dönüş yaparak virajı daha kolay alabiliyorlar.

Direksiyon hakimiyeti artarken süratle yapılan hareketlerde ekstra kontrol sağlanıyor. Hatta bazı yarış direksiyonlarında, ellerin kaymasını önlemek için kaymaz kaplamalar bile bulunuyor. Yani bu tasarım sadece günlük sürüş için değil, yüksek hızda bile mükemmel kontrol sunmak için düşünülmüş.

Elbette, direksiyon tasarımında işlevsellik kadar estetik de önemli.

Otomobil üreticileri, sürücülerin daha fazla bağ kurabilecekleri, kendilerini iyi hissedecekleri ve arabayla uyumlu görünen tasarımlar yaratmak istiyor. Bu yüzden birçok marka, direksiyon tasarımında hem pratikliği hem de şıklığı bir araya getirmeye çalışıyor.

Yanlardaki çıkıntılar hem sportif hem de şık bir görüntü sunarak direksiyonun sadece bir araç değil, tasarım unsuru olmasını da sağlıyor.

Ne dersiniz, direksiyonlar göründüğünden çok daha fazlası değil mi?

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