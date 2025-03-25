Discord, masaüstü uygulamasını yenileyerek OLED uyumlu Onyx karanlık modu ve performans dostu yeni overlay özelliğini sundu.

Discord masaüstü uygulamasına taze bir dokunuş geldi. Yepyeni karanlık modun yanında göze hoş gelen bir sürü yenilik de kullanıcıları bekliyor.

Discord, masaüstü uygulamasını baştan aşağı yeniledi. Artık mobil sürümle daha uyumlu bir görünüm sunuyor ve kullanıcı deneyimini daha akıcı hâle getirecek yeniliklerle geliyor.

Masaüstü ve mobil deneyim arasındaki fark azaltıldı

Yeni güncellemeyle birlikte masaüstü uygulamasına, OLED ekranlara uygun tam karanlık mod olan “Onyx” teması eklendi. Bu özellikle birlikte, klasik koyu modun da dahil olduğu toplam dört farklı tema seçeneği sunuldu. Kanal listesi yeniden boyutlandırılabilir hâle getirildi. Arayüzdeki boşluklar yeniden düzenlendi. Ayrıca sesli ve görüntülü aramalarda, mikrofonun açık olup olmadığını ve kameranın durumunu gösteren yeni bir çubuk da arayüze eklendi.

Discord, arayüzdeki çizimleri ve renk paletini güncellediğini duyurdu. Bu değişiklikle hem görsel bütünlüğün sağlandığını hem de okunabilirliğin artırıldığını açıkladı. Şirket, yapılan düzenlemelerle masaüstü ve mobil uygulamalar arasında daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Güncellemeyle birlikte uygulamaya entegre edilen yeni oyun üst katmanının (overlay), oyun performansını etkilemeden çalışacak şekilde geliştirildiğini de paylaştı.

Discord, yeni overlay özelliğiyle kullanıcıların oyun oynarken Discord yayınlarını izleyebileceğini açıkladı. Kullanıcıların, ekran üzerindeki widget’ları istedikleri konuma yerleştirerek bu katmanı kişiselleştirebileceğini belirtti. Aynı zamanda overlay’in daha fazla oyunla uyumlu hâle getirildiğini ve anti-hile sistemleriyle çakışmaması için özel olarak optimize edildiğini ifade etti. Bu güncellemeyle birlikte masaüstü sürümde kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen önemli değişiklikler hayata geçirildi.