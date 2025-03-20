Discord, mobil kullanıcılar için video reklamları sunacak. Kullanıcılar reklam izleyerek oyun içi ödüller ve profil süslemeleri kazanabilecek.

Popüler sohbet uygulaması Discord, haziran ayı itibarıyla mobil kullanıcılarına Video Quest isimli reklamları göstermeye başlayacak. Yeni özellikle birlikte artık video izleyerek oyun içi özel eşyalar ve profilinizde kullanabileceğiniz havalı süslemeler kazanabileceksiniz.

Popüler sohbet uygulaması Discord, haziran ayından itibaren mobil uygulamasına Video Quest isimli video reklamları getiriyor. Yeni özellik ile birlikte Discord kullanıcıları hem videoları izleyip hem de küçük sürprizlerle karşılaşabilecek.

Kullanıcılar istemedikleri reklamları gizleyebilecek

Geçtiğimiz yıl PC ve konsol kullanıcılarına sunulan Video Quest reklamları, kısa süre sonra mobil uygulamaya da gelecek. Discord tarafından yapılan açıklamada, mobil reklamların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememesi için ekranın alt kısmında isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilen bir "Quest çubuğu" tasarlandığı ifade edildi. Kullanıcıların bu çubuğa dokunması halinde reklam videolarının tam ekran olarak açılacağı aktarıldı.

Discord, kullanıcıların istemedikleri Quest reklamlarını gizleyebileceğini veya kişiselleştirilmiş reklam ayarlarını devre dışı bırakabileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, bu seçenekler sayesinde mobil kullanıcıların reklamları kendi tercihleri doğrultusunda yönetmelerinin amaçlandığı ifade edildi.

Discord'un bu yeni reklam hamlesinin, şirketin planladığı halka arz öncesinde ek gelir kaynakları oluşturma amacı taşıdığı ifade edildi. Daha önce reklamsız bir platform olarak tanınan Discord'un gelirlerini büyük ölçüde kullanıcı aboneliklerinden sağladığı biliniyordu.