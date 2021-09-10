Oyuncuların ve toplulukların vazgeçilmez iletişim platformu Discord, ülkemizdeki 'Nitro' abonelerini sevindirecek önemli bir güncelleme yaptı. Discord Nitro abonelik fiyatlarında 'yerel fiyatlandırma' uygulamasına geçildi.

Discord, hem ülkemizde hem de dünya genelinde özellikle oyuncuların favori iletişim platformlarından biri. 'Nitro' isimli aylık ücretli abonelik hizmeti ile kullanıcılarına pek çok avantaj sağlayan Discord, geçtiğimiz günlerde Nitro üyelerine 3 ay ücretsiz YouTube Premium hediye edeceği haberiyle gündeme gelmişti.

Ancak Nitro'nun aylık abonelik ücreti 9.99 dolar olarak açıklanmıştı ve ülkemizde kur farkı sebebiyle yaklaşık 85 TL gibi bir fiyata denk gelen bu hizmetin böyle bir fiyat ile ne kadar tercih edileceği tartışma konusuydu. Yeni gelen bir haber, bu konudaki tüm tartışmalara noktayı koydu.

Abonelik ücretlerinde yerel fiyatlandırma:

Discord, aylık ücretli abonelik fiyatlarını açıkladı. 9.99 dolarlık fiyat uygulamasında Türkiye'de tüm Discord kullanıcılarını memnun edecek bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme ile birlikte Discord Nitro aboneliğinin aylık fiyatı 26,99 TL olarak açıklandı. Kullanıcılar bu paketi yıllık olarak satın almak isterlerse 269,99 TL gibi bir ödeme yapmaları gerekecek.

Aynı zamanda daha düşük bütçeli bir abonelik seçeneği olan Nitro Classic üyeliği ise aylık 13,49 TL, yıllık ise 134,49 TL olarak fiyatlandırıldı. Server Boosting abonelik ücretleri ise aylık 41,99 TL, yıllık 419,99 TL olarak belirlendi.

Yeni fiyatlandırma ile birlikte halihazırda aboneliği bulunan kullanıcıların bir sonraki yenileme döneminde otomatik olarak yeni fiyatlandırma üzerinden ücretlendirileceği bilgisi paylaşıldı. Bu hamle ile birlikte Discord Nitro'nun Türkiye'de çok daha fazla kullanıcının dikkatini çekeceğini söylemek yanlış olmaz.