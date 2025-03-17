Discord, yeni Social SDK aracıyla oyunlara doğrudan entegrasyon sağlayacak. Oyun içi mesajlaşma ve sesli sohbet artık daha entegre.

Anlık mesajlaşma ve sesli sohbet platformu Discord, oyun geliştiricilerinin oyunlarına sosyal özellikler entegre etmesini kolaylaştıracak yeni bir araç seti duyurdu. Discord Social SDK adı verilen bu yeni kit, geliştiricilere oyun içi sosyal deneyimleri geliştirme imkânı sunuyor.

Discord, oyunlara sosyal özellikler eklemeyi çok daha kolay hale getiren yeni bir araç seti duyurdu: Discord Social SDK. Bu kit sayesinde geliştiriciler, oyunlarına Discord’un sosyal altyapısını doğrudan entegre edebilecek. Kısacası, artık Discord oyunların içine daha fazla giriyor!

Discord doğrudan oyunlara bağlanabilecek

Discord Social SDK ile geliştiriciler, oyunlarına birleşik bir arkadaş listesi ekleyebilecek, oyun içi ve platformlar arası mesajlaşma desteği sunabilecek ve oyuncuların doğrudan oyun içinden grup davetleri göndermesini sağlayabilecek. Bu özellikler sayesinde oyuncular, Discord’daki arkadaşlarını oyun içinde görebilecek ve oyun içindeki arkadaşlarıyla Discord üzerinden bağlantı kurabilecek. Aynı zamanda geliştiricilerin oyun içi sesli ve yazılı sohbeti Discord sunucularındaki belirli kanallara entegre edebileceği belirtildi.

SDK, C++, Unreal Engine ve Unity ile uyumlu olup, Windows 11 ve macOS platformlarında çalışıyor. Şirket, gelecekte konsol ve mobil cihazlar için desteğin de ekleneceğini duyurdu. Discord’un sunduğu bu yeni araç seti, Theorycraft Games, Facepunch Studios, 1047 Games, Scopely, Mainframe Industries, Elodie Games, Tencent Games gibi geliştiriciler tarafından kullanılmaya başlandı.

Discord, platformunda aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcının bulunduğunu ve yalnızca PC'de ayda 1.5 milyar saatten fazla oyun oynandığını açıkladı. Yeni SDK ile geliştiricilerin, oyuncuların hâlihazırda zaman geçirdiği bir platformda sosyal etkileşimleri artırarak oyun deneyimini daha bağlantılı hâle getirebileceği ifade edildi.