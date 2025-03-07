Instagram'ın topluluk sohbetleri ismi verilen yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Sosyal medya deyince akla gelen ilk platformlardan olan Instagram, kullanıcı deneyimini çok daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyordu. Şimdi ise bir yenilik daha ortaya çıktı.

"Topluluk sohbetleri" bu özellik, mobil uygulamalar hakkındaki paylaşımlarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Discord’u andırdığını da söylemek mümkün.

250 kişiye kadar topluluk sohbeti oluşturulabilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden topluluk sohbetlerinin geleceğini görebiliyoruz. Ayrıca özelliğin detayları hakkında da bilgiler yer alıyor. Kullanıcılar, belli konular hakkında sohbetler oluşturabilecek ve kimlerin katılacağını belirleyebilecekler. Topluluk içindeki herkesin konuşmaya dahil olabileceğini belirtelim.

Ekran görüntüsü, maksimum 250 kişinin bir topluluk sohbetine katılabileceğini gösteriyor. Ayrıca adminlerin sohbeti kontrol edebileceği, kanalı güvende tutmak için mesajları ve üyeleri kaldırabileceği de görülüyor.

Özelliğin ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok. Bir şirket sözcüsü, şu anda şirket içinde test edildiğini belirtmiş. Yani gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bile bilmiyoruz. Zamanla neler olacağını göreceğiz.