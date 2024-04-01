Discord, Çok Yakında Reklam Göstermeye Başlayacak

Anlık mesajlaşma ve topluluk uygulaması Discord'un önümüzdeki günler itibarıyla reklam göstermeye başlayacağı ortaya çıktı. Konuyla ilgili detaylar şimdilik bilinmiyor.

Özellikle de oyunseveler tarafından tercih edilen anlık mesajlaşma platformu Discord, radikal bir karar aldı. Wall Street Journal'da yayımlanan bir habere göre platform, önümüzdeki günler itibarıyla uygulama içi reklamlar göstermeye başlayacak. Yıllardır reklamsız olarak kullanılan uygulamanın reklam göstermeye başlayacak olması, kullanıcıları rahatsız edecek gibi görünüyor.

Konuya aşina kaynakların iddiasına göre kullanıcılar, reklamları kapatma seçeneğine sahip olacaklar. Ancak bunun tüm kullanıcılar için mi açık olacağı yoksa sadece Nitro gibi ücretli abonelerin mi faydalanabileceği bilinmiyor. Bu arada; Discord algoritmasının kullanıcı davranışlarını tespit edeceği, reklamların daha çok oyun odaklı kullanıcılar için gösterileceği bildiriliyor.

Discord neden böyle bir karar aldı?

İlk kez 2015 yılında piyasaya sürülen Discord'un neredeyse 10. yılında reklam göstermeye başlamasının altında yatan neden, kârlılığı artırma baskısı. Şirket, bugüne kadar Nitro gibi pek çok yöntemle kullanıcılardan gelir elde etmeye çalıştı ancak bir türlü istediği noktaya gelemedi. Hâl böyle olunca yönetim kurulu, çareyi reklam göstermekte bulmuş gibi görünüyor.

Discord'a eklenecek reklamların kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Reklamların nerede gösterileceği gibi hususlar da bilinmezliğini koruyor. Ancak Discord yönetiminin bununla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz. O açıklama geldiğinde sizi yeniden bilgilendireceğiz.