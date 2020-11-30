Yaşlılığın Olası Yeni Silahı: Dışkı Nakli

Bilim insanları, yaşlı farelerin dışkılarını genç farelere naklettiler. Yapılan nakil işlemi sonrasında farelerin davranışlarını inceleyen uzmanlar, genç farelerin yaşlılar gibi yaşamaya başladığını gördüler. Yapılan araştırma, yaşlılıkla ilgili yeni tedavilerin önünü açacak gibi görünüyor.

Farklı üniversitelerde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, yaşlanmayla ilgili oldukça ilginç bir çalışma yaptılar. Yaptıkları çalışmalar sırasında yaşlı farelere ait dışkıları genç farelere nakleden bilim insanları, genç farelerin yaşlılar gibi davranmaya başladıklarını keşfettiler. Yapılan çalışma, yaşlanmaya karşı yeni tedavi yöntemleri sunabilir.

Aslına bakacak olursak beyin ile bağırsak arasında ciddi bir ilişki olduğu uzunca bir süredir biliniyor. Uzmanların "bağırsak-beyin ekseni" olarak isimlendirdikleri bu çift taraflı ilişki, bir insanın kilosunu, ruh halini, iştahını ve uyku düzenini belirleyebiliyor. Ancak yapılan son tespitler, bağırsak-beyin ekseninin çok daha fazlasını etkileyebileceğini düşündürüyor.

Genç fareler, dışkı nakli sonrasında "yaşlandılar"

Bilim insanları, yaşlı farelerden aldıkları dışkıları genç farelere naklettikten sonra, genç farelerin davranışlarını izlemeye başladılar. Bu bağlamda genç fareleri labirent testine sokan uzmanlar, bu farelerin tıpkı yaşlılar gibi davrandığını tespit ettiler. Bilim insanları şimdi, genç farelerden yaşlı farelere yapılacak dışkı nakillerinin ne gibi etkisinin olacağını görmek için çalışıyorlar.

Profesör Claudio Nicoletti tarafından yapılan açıklamalarda, yapılan araştırmanın yaşlanmayla ilgili yeni tedavilerin önünü açabileceğine değinildi. Bağırsak-beyin ekseninin vücuda etkilerinin tahminlerden fazla olduğunu ifade eden profesör, bu sayede yaşlılar için yeni tedaviler oluşturulup, yaşam kalitesinin artırılabileceğini söylüyor.