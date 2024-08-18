Vücudumuzun diğer bölümleri kendi kendine yenilenir ve iyileşirken dişlerimizde aynı sonucu göremiyoruz. Bunun sebebi ne?

Normalde hasar gören cilt dokusu yenileniyor, kırılan kemikler kaynıyor. Dişin de bir kemik olduğunu ele alırsak, neden kendi kendini iyileştiremiyor olabilir?

Ya da yalnızca bize görünen tarafa göre yorum yapıyoruz. Dişin göremediğimiz taraflarında iyileşme gerçekleşebiliyor mu?

Dişler, kendini kısmen iyileştirebiliyor.

Dişlerimizin vücudumuzun diğer bölümleri gibi iyileşmemesinin temel nedeni, dişlerin yapısal farklılıklarından ve kan dolaşımının olmamasından kaynaklıdır. Dişler, mine, dentin ve pulpa gibi farklı tabakalardan oluşuyor. Dişin dış kısmını kaplayan ve vücuttaki en sert maddelerden biri olan bir mine, canlı hücrelerden oluşmaz ve dolayısıyla kendini onarma veya yenileme yeteneği yoktur.

Dişlerin iç kısmında bulunan pulpa, sinirler ve kan damarları içeriyor, bu nedenle dişler, sinirler yoluyla ağrı hissedebiliyor. Ancak, mine ve dentin gibi yapılar hasar gördüğünde vücutta bulunan diğer dokularda olduğu gibi bir iyileşme süreci başlatacak hücreler burada bulunmaz.

Diş minesi ve dentin, kan dolaşımı olmadığı için yaralandığında yeni hücreler üretemez.

Vücudun diğer bölümleri, canlı hücrelerden oluşuyor ve kan dolaşımı sayesinde hasar gördüklerinde iyileşebiliyorlar. Çünkü bu dokular, hasarlı hücreleri onaracak veya yenileyecek hücrelere sahip.

Ancak dişler, bu tip hücrelere sahip olmadığından hasar gördüklerinde doğal olarak iyileşemiyorlar ve müdahale gereksinimi doğuyor.

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