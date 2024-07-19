Herkesin mustarip olduğu yirmilik dişler hakkında en fazla kafa karıştırıcı soru da neden yirmili yaşlardan sonra çıktığıdır. Sahiden, adı üstünde yirmilik diş olmalarına rağmen neden yirmilerden sonra çıkıp canımıza okuyorlar?

Aslında bu sorunun cevabı biraz kişisel. Çünkü herkeste bu durum aynı seyretmiyor.

Kimisinde 17’de çıkarken kimisinde 30’unda da görülebiliyor. En önemli faktörlerden birisi de genetik. Ancak şu an sağlıklı çıkmasını sağlamak için birkaç adıma dikkat edebilirsiniz. Öyleyse gelin onlar neymiş, birlikte bakalım.

Yirmilik yaş dişleri, genellikle 17 ila 25 yaşları arasında çıkan üçüncü azı dişleridir.

Bu dişlere "yirmilik dişler" denmesinin nedeni, çoğu insanın bu yaş aralığında çıktığı içindir. Fakat bu dişlerin tam olarak hangi yaşta çıkacağı kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Üstelik bazı insanlarda bu dişler hiç çıkmayacak da olabiliyor.

Peki yirmilik dişler, neden bu yaşlarda çıkıyor? Olası birkaç sebebi var.

Öncelikle genetik faktörler, bireylerin dişlerinin ne zaman çıkacağını etki eden en büyük faktörlerden birisi. İnsanlar, genetik yapılarına bağlı olarak yirmilik dişlerini daha erken veya daha geç çıkarırlar.

Eski insanların günümüzdeki insanlara göre çene yapılarında farklılıklar olduğu tespit edildi. Bu da bizim çene yapımızda yirmilik dişlerin çıkması için yeterli bir alanın olmamasına ve dişlerin sıkışmasına, gömülü kalmasına neden olabiliyor.

Antropologlar, eski insanların daha sert ve lifli gıdalar tüketmesinden dolayı çene yapılarının daha geniş olduğunu ve bu yüzden yirmilik dişlerin daha rahat çıkabildiğini söylüyor.

Modern beslenme alışkanlıkları ve işlenmiş gıdalar daha az çiğneme gerektiriyor. Bu da hâliyle çene gelişimini etkiliyor.

Evrim sürecinde çene yapısındaki değişikliklerin, yirmilik dişlerin işlevselliğini azaltırken bu dişlerin çıkma zamanlarının ve sıklıklarının değişmesine yol açmış olduğu düşünülüyor.

Bu sebeplerden dolayı, yirmilik dişler adlarına rağmen her zaman yirmili yaşlarda çıkmıyor.

Her kişinin farklı çene yapısı, genetik faktörleri, çiğneme alışkanlıkları gibi durumlar bu dişlerin erken ya da geç çıkmasını sağlıyor. Yani maalesef ki sebep tamamen kendimiziz.

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