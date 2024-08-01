Diş temizliği hepimiz için oldukça önemlidir. Bunun yanında bu temizliği gerçekleştirebilmek için ne tür bir diş fırçası kullandığımız da büyük önem taşır. Peki klasik diş fırçası mı yoksa elektrikli olanları mı dişleri daha iyi temizler?

Bazılarımız klasiklerden vazgeçmezken bazılarımız elektrikli diş fırçalarının daha iyi bir performans gösterdiğini ileri sürmekte.

Peki gerçekten hangisi daha iyi?

Elektrikli ve geleneksel diş fırçalarının her birinin, kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır.

Elektrikli diş fırçalarının kılları, dişlerinizden ve diş etlerinizden plak birikiminin temizlenmesine yardımcı olmak için titreşir ve döner. Titreşim, diş fırçanızı dişleriniz üzerinde her hareket ettirdiğinizde daha fazla hareket sağlar.

Elektrikli diş fırçaları, geleneksel diş fırçalarına göre plak ve diş eti iltihabını daha fazla azaltma eğilimi gösterir. Klasik diş fırçasından elektrikli diş fırçasına geçen kişilerin 3 ay sonrasında plak oranı %21, diş eti iltihabı oranı ise %11 azalmıştır.

Ayrıca elektrikli olanlara yerleştirilen zamanlayıcılar, dişlerinizi ve diş etlerinizdeki plağı yeterince temizleyecek kadar uzun süre fırçalamanıza yardımcı olur. Ancak bu fırçalara doğru yedek başlıkları bulmak her zaman kolay olmayabilir.

Yine elektrikli diş fırçası kullanmak, klasik diş fırçaları kullan at olsa bile daha maliyetlidir.

Geleneksel diş fırçaları, elektrikli olanlar kadar olmasa da elbette dişleri temizler ve diş eti iltihabının önüne geçmeye yardımcı olur.

Bu fırçaları hemen hemen her marketten veya eczaneden bulmak kolaydır ve şarj edilmeleri gerekmez. Yani klasik diş fırçaları, ekonomiktir.

Ancak araştırmalara göre klasik diş fırçası kullananlar, elektrikli olanını kullananlara göre dişlerini daha sert fırçalama eğilimindedir. Dişleri çok sert fırçalamak da hepimizin deneyimlediği gibi dişlere ve diş etlerine zarar verebilir.

Elektrikli diş fırçasında yalnızca çıkarılabilir başlığı değiştirmeniz gerekirken klasik diş fırçasını tamamen değiştirmeniz gerekir. Bu değişim süresi ise 3 ay en geç 4 ayda bir olmalıdır.

Özetle her iki diş fırçasının da hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Karar sizin!

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