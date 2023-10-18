Ofansif Mizah Sevenler Toplansın: Disney Animasyonu Temalı Bu Yapay Zekâ Akımı, Tahammül Sınırlarınızı Zorlayacak!

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Disney animasyonlarının ofansif fikirlerle resmedildiği yeni yapay zekâ akımı ya tahammül sınırlarınızı zorlayacak ya da kötü anılarınızı tekrar gündeme getirecek.

Şimdiye kadar ortaya çıkan ve kendini kanıtlamış yapay zekâ araçlarını kullanarak size farklı içerikler sunmuş ve bu içeriklerin bazılarında söz konusu araçları nasıl kullanabileceğinizi bile anlatmıştık. Çoğunlukla akım olan veya akıma dâhil olan bu içerikler aslında oldukça yaratıcıydı. Tabii bunları biz yaptık diye demiyoruz.

Zira örnek olarak bu içeriğimizde QR kodları manzaralara yedirmeye yarayan bir yöntemi ülkemizin farklı yerlerine, QR kodu hiç katmadan siyah-beyaz görseller kullanarak uyarlamıştık. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar, hayal gücünün zıt yönde ilerlediği durumlarda nelerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Odak noktalarında ise 'alternatif' Disney animasyonları var.

  • Baştan uyaralım; bu içerikteki görseller herkesin hoşuna gitmeyebilir ve büyük kitleler için de ofansifler. Buradaki olayları özünde savunmamız veya komik bulmamız söz konusu değil. Bunu göz önünde bulundurarak içeriğe devam etmenizi isteriz.

Umuyoruz ki Oyuncak Hikayesi serisinin gelirleri bu oyuncağın hikâyesini anlatmak zorunda bırakacak kadar düşmez:

Oyuncak Hikâyesi

Şaka bi' yana, cidden nasıl sıkıştı o oraya?

Help Me

Yapay zekânın bu noktaya gelişiyle durumun ciddiyeti arasında gidip geliyoruz.

Kobe Bryant

Bir yerinden öyle ya da böyle tutmamızın gerektiği görsele Operation Z detayı bile eklenmiş.

Operation Z Rusya

Bunun geleceğini tahmin etmeliydik.

İkiz Kuleler

Biraz da PTSD tetikleyelim ister misiniz?

Jar

Bu içeriğin farklı şekilde planlandığı alternatif bir evrende şu an bu görseli analiz ediyor olurduk.

Ku Klux Klan

Ama hepsi birbirinden kötü olduğu için geçiyoruz.

Bu içerik için gelecek şikâyetlerle titizlikle ilgilenilecek. Fakat bu görselin yazılarını aratanlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Two Girls One Cup

İşin en kötü yanı, afişleri gerçekten Disney yapmış gibi görünüyor olması.

"1 iyi köpek, 50 atıştırmalık."

Tiananmen Meydanı olayının Disney grafikleriyle resmedilmiş hâli:

Square Off: Kavgaya, Savaş Hazırlanmak vb.

Açıkçası "Disney bunu yapmaz" diyemiyoruz

Titanik'e Dönüş

Kamikaze uçakları, Hiroşima şeklinde okunan Hero Shima yazısı ve diğer detaylar...

Hero Shima

Bir tane de bizim elimizden bonus: Hep yendiklerimizi mi konuşalım? Kayda değer yenilgilerimiz de var öyle değil mi?

Timur

Bu yeni akım hakkında sizin düşünceleriniz neler?
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