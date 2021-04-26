Disney'in Sevimlilik Abidesi Bebek Groot Robotu [Video]

Disney, üç yıldır geliştirmekte olduğu robot Groot'un videosunu paylaştı. Söz konusu video, Disney'in robot geliştirme konusunda en azından görsel açıdan filmleri kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Walt Disney Imagineering Research & Development, 2018 yılında başlatılan ve üç yıldır devam eden Kiwi Projesi ile Disney'in sevilen kurgusal karakterlerini birebir ölçekli boyutlu robotlarıyla gerçek dünyaya getirmeyi amaçlıyor. Disney'in tema parklarında ziyaretçiler ile buluşacak olan bu robotlardan ilki Galaksinin Koruyucuları serisinin sevilen karakteri Groot oldu.

Walt Disney Imagineering YouTube kanalında 1 dakika 15 saniyelik bir video paylaşan Disney, söz konusu robotik projesinin 2018'den bu yana gelişimini adım adım gösterirken; videonun sonunda da bebek Groot olarak karşımıza çıkan iki ayaklı robotun filmlerdeki modellemesine kıyasla ne kadar benzer olduğunu ortaya koyuyor.

Disney'in söz konusu projedeki amacı, tema parklarında ziyaretçilere daha gerçekçi bir "Disney deneyimi" sunmak. Yine de videoda gördüğümüz kadarıyla robot Groot, görsel açıdan ziyaretçilerle buluşmaya hazır gibi görünse de hala hareket konusunda bir istikrara sahip değil ve zaman dengesini kaybederek devrilebiliyor.

Robot bebek Groot'un videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz