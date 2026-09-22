Disney+'ta Pahalı Paket Dâhil Tüm Aboneliklerde Reklam Dönemi Başlıyor

Popüler dijital yayın platformu Disney+, kullanıcı sözleşmesinde kritik bir değişikliğe gitti.
Yeni düzenlemeyle birlikte platform, abonelik türü ne olursa olsun tüm paketlerde reklam ve tanıtım içerikleri gösterecek.
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Reklamsız paketlerde de devir değişiyor
Güncellenen Disney+ Abone Sözleşmesi'ne göre platform; tüm hizmet planlarında tanıtım içerikleri, sponsorluklar ve içerik öncesi ile sonrasında reklam yayınlama hakkını saklı tutuyor. Ayrıca canlı yayınlarda, özel etkinliklerde ve üçüncü taraf içeriklerinde de reklam gösteriminin önü açılıyor.
Bu durum, platformdaki tüm içeriklerin tamamen reklamla dolacağı anlamına gelmese de en pahalı abonelik seçeneğinde bile yayın öncesi ve sonrası reklamlarla karşılaşma ihtimalini doğuruyor. Daha önce sadece "Reklamlı" pakette içerik ortasında reklam gösterilirken, yıllık 4.500 TL'lik "Reklamsız" paketi tercih eden kullanıcılar artık içeriklerin başında ve sonunda tanıtım videoları görebilecek.