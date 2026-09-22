Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Disney+'ta Pahalı Paket Dâhil Tüm Aboneliklerde Reklam Dönemi Başlıyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Disney+, kullanıcı sözleşmesinde kritik bir değişikliğe giderek tüm abonelik paketlerinde reklam ve tanıtım içeriklerinin gösterilmesine imkân sağlayan yeni şartlarını yürürlüğe koydu.

Disney+'ta Pahalı Paket Dâhil Tüm Aboneliklerde Reklam Dönemi Başlıyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Popüler dijital yayın platformu Disney+, kullanıcı sözleşmesinde kritik bir değişikliğe gitti.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni düzenlemeyle birlikte platform, abonelik türü ne olursa olsun tüm paketlerde reklam ve tanıtım içerikleri gösterecek.

İçerikten Görseller

Disney+'ta Pahalı Paket Dâhil Tüm Aboneliklerde Reklam Dönemi Başlıyor
2

Reklamsız paketlerde de devir değişiyor

2

Güncellenen Disney+ Abone Sözleşmesi'ne göre platform; tüm hizmet planlarında tanıtım içerikleri, sponsorluklar ve içerik öncesi ile sonrasında reklam yayınlama hakkını saklı tutuyor. Ayrıca canlı yayınlarda, özel etkinliklerde ve üçüncü taraf içeriklerinde de reklam gösteriminin önü açılıyor.

Bu durum, platformdaki tüm içeriklerin tamamen reklamla dolacağı anlamına gelmese de en pahalı abonelik seçeneğinde bile yayın öncesi ve sonrası reklamlarla karşılaşma ihtimalini doğuruyor. Daha önce sadece "Reklamlı" pakette içerik ortasında reklam gösterilirken, yıllık 4.500 TL'lik "Reklamsız" paketi tercih eden kullanıcılar artık içeriklerin başında ve sonunda tanıtım videoları görebilecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Tamamen Yapay Zekâyla Oluşturulan Türk Dizi Surlar, Prime Video'da Yayımlandı: Dünyada Bir İlk

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

Dizi İndirme Sitesi Arayanlara 6 Ücretsiz Platform

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

RTÜK'ten Dijital Platformlara Yaptırım! Netflix, HBO Max, Prime Video ve Disney+'a Ceza Yağdı!

Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com