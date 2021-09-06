50 TL'lik Kömür Torbasından 360 Bin Dolarlık Göktaşı Çıktı

Diyarbakır'da yaşamını sürdüren Yakup Ermiş isimli bir vatandaş, 'göktaşı zengini' oldu. Kışın kullanmak üzere kömür alan vatandaş, torbalardan bir tanesinin içindeki taşın göktaşı olduğunu fark etti. 8 kilogramlık gök taşının yüzde 80'inin demir olduğu anlaşıldı.

Bugüne kadar sizlerle paylaştığımız bazı içeriklerimizde, evlerin bahçesine düşen ya da boş bir arazide bulunan göktaşlarının insanları nasıl zengin ettiğine dair bilgiler vermiştik. Yine böyle bir olay gerçekleşti. Bu kez Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşamını sürdüren Yakup Ermiş isimli bir vatandaş, kışın yakmak için satın aldığı kömürün içerisinde devasa büyüklükte bir göktaşı olduğunu fark etti.

Yakup Ermiş, kışın kullanmak üzere Rusya menşeli bir şirketten kömür satın aldı. Torbalardan bir tanesinin içerisinde hem çok büyük hem de çok ağır olan bir taş ile karşılaşan vatandaş, önce bu olay nedeniyle şirketten şikayetçi oldu. Daha sonra konuyu bir arkadaşına açan ve bu arkadaşının şüphesi üzerine taşın bir bölümünü test için gönderen vatandaş, hayatının şokunu yaşadı. Kömür alıp göktaşı sahibi olan vatandaş, 8 kilogramlık göktaşının 1 milyon yıllık olduğunu iddia ediyor.

İşte kömür torbasından çıkan o göktaşı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakup Ermiş, şu açıklamalarda bulundu: "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık. Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı."

Ermiş, göktaşını nasıl tespit ettiğini şöyle anlattı; "Altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşının 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada açgözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Numunelerde gram olarak eksildi, şu anda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı."

8 kilogramlık göktaşına ait test sonuçları