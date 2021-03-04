Çorum'da Bulunan Gök Taşı 180 Bin Dolara Satıldı

Çorumlu bir çiftçi olan Mutlu Yılmaz'ın 2 yıl önce tarlasında bulduğu gök taşı, ABD'deki bir alıcıya 180 bin dolar karşılığında satıldı. Gök taşı ilk önce ABD'de incelenecek ve yapılan araştırmalar sonucunda orijinalliğini kanıtlarsa satış işlemi gerçekleştirilecek.

Çorum’un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz, yaklaşık 2 yıl önce kendi tarlasında nohut ekerken 68 kilogram ağırlığında anormal yapıya sahip bir taş bulmuştu. ABD tarafından incelenen bu taşın gök taşı olduğu ortaya çıkmış, Yılmaz bu gök taşını bir banka kasasında muhafaza etmeye başlamıştı. Gök taşını bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişi ziyaret ederken, Mutlu Yılmaz telefon yağmuruna tutulmuş ve gök taşı kısa bir süreliğine Çorum'da bulunan bir müzede sergilenmişti.

Mutlu Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır koruduğu gök taşı için Amerika’dan bir alıcı buldu. Alıcıyla anlaşan Yılmaz, 4 bin yıllık olduğuna inanılan gök taşını 180 bin dolar karşılığında sattı.

Gerdekkaya adındaki gök taşı, incelenmek üzere ABD'ye gidecek

Bahsi geçen gök taşını incelemek üzere ABD’de bulunan bir üniversite ile iletişime geçilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda gök taşının 4 bin yıllık olduğu, içerisinde 12 farklı element barındırdığı ortaya çıkmıştı. Çorum’da bir tarlada bulunan bu gök taşı, Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı olarak, "Gerdekkaya" ismiyle dünya literatüründe kendine yer edinmişti.

Gök taşını 2 yıldır bir banka kasasında saklayan Mutlu Yılmaz, sadece kendi belirlediği fiyat üzerinden bu gök taşını satacağını belirtmişti ve istediği alıcıyı en sonunda buldu. ABD’de ismi açıklanmayan bir alıcı ile anlaşan Yılmaz, yaklaşık 4 bin kişinin ziyaret ettiği gök taşını tam 180 bin dolara sattı. Gök taşı ilk önce ABD’ye gönderilecek, orada yapılan araştırma ve testlerin ardından satış işlemi onaylanmış olacak.