Doğum gününde erkek arkadaşından bir DNA test kiti hediye alan bir kadın, test sonucunda testi hediye eden erkek arkadaşıyla akraba olduğunu öğrendi. Film gibi hikaye, çiftin ayrılığı ile son buldu.

Değer verdiğiniz bir kişiye uygun bir doğum günü hediyesi için karar veremiyorsanız bir DNA test kiti almak ilginç ancak eğlenceli bir fikir olabilir. Yine de sonuçların sizin için hayal kırıklığı olmayacağını garanti edemeyiz. En azından 22 yaşında bir Kanadalı olan Matilda ve eski erkek arkadaşı için hikaye, pek de mutlu sona ermedi.

TikTok üzerinden paylaşmış olduğu bir videoda, “Geçtiğimiz yıl doğum günümde eski erkek arkadaşım bana hediye olarak bir DNA test kiti almıştı” diyen Matilda, “Annem, evlatlık ve biyolojik babamı hiçbir zaman tanımadım. Bu nedenle tıbbi bilgiler fazlasıyla ilgimi çekiyordu” ifadelerini kullanarak erkek arkadaşının kendisine bir DNA test kiti almasının altında yatan nedeni açıklıyordu.

Erkek arkadaşı, biyolojik akrabası çıktı

İndirimde olduğu için erkek arkadaşının kendisine de bir DNA test kiti aldığını söyleyen Matilda, testi tamamladıktan sonra analiz için gönderip sonuçları beklemeye başladıklarını belirtiyor. “Sonuçları yaklaşık bir ay sonra aldık ve sonuçlarda genetik akrabalara bakıyordum. Çünkü teknik olarak akraba olduğumu bildiğim tek kişi annemdi” diyen Matilda, hikayenin kötü komedi dizisi tadındaki bölümünü ise bundan sonra anlatıyor:

“Listede aşağıya doğru indim ve erkek arkadaşıma dönüp “Hey, bu çok iyi. Biri seninle aynı isme sahip.” dedim. Ve böylece erkek arkadaşımın kuzenim olduğunu öğrenmiş oldum.”

Ortak DNA'ların yüzdesi, ikinci dereceden kuzen olma ihtimallerinin yüksek olduğunu gösteriyor

Elbetteki Matilda ve eski erkek arkadaşı birinci dereceden kuzen değillerdi ancak kısmen akraba oldukları kısmen de başka sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldılar. Sonrasında ortak akrabaları üzerinde bir araştırma yapan ikili, üçüncü dereceden kuzen olabileceklerini öğrendiler. Ancak Matilda, “Eski sevgilimle ortak DNA yüzdemiz, üçüncü dereceden kuzen olmak için fazla yüksekti. Gerçekte babamla akraba olan ikinci dereceden kuzenler olduğumuza eminim” diyerek dünyanın gerçekten de “küçük” olduğunu göstermiş oldu.

Bu arada Matilda, paylaşmış olduğu son videoda, “Eski sevgilim harika bir adam ve ona hala çok değer veriyorum” diyerek ayrılmış olsalar da birbirlerine karşı olumsuz bir düşünceye sahip olmadıklarını ifade etti.