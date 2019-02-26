Crispr Therapeutics, Crispr teknolojisiyle gerçekleştirilen ilk hasta tedavisinin bilim ve tıp dünyası için bir kilometre taşı olacağını dile getirdi.

Crispr Therapeutics ve ortağı Vertex Pharmaceuticals; pazartesi günü yaptığı açıklamada CTX001 denemesindeki ilk hastanın, nadir bir kan hastalığının tedavisi için Crispr teknolojisi kullanılarak geliştirilen bir tedavi kapsamında tek sefere mahsus olmak üzere ilaç aldığını açıkladı. Şirketler ayrıca, ilk hastanın orak hücreli anemi hastalığına dair başlatılan paralel çalışmaların kaydının duyurusunu da paylaştı.

Crispr Therapeutics Başkanı Samarth Kulkarni, yaptığı açıklamada bu çalışma kapsamında ilk hastanın tedavisinin bilim ve tıp alanı için önemli bir gelişme ve bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamadan sonra şirketin hisse değerleri %20 oranında artış göstererek 38,10 dolara yükseldi.

Geliştirilen bu teknolojinin kullanım alanı oldukça geniş ve şu an için sadece hayvanlar üzerinde kullanılmış olsa da yapılan çalışmalar, yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda. Crispr şirket değeri, çeyrek boyunca düşüş yaşarken yapılan açıklamayla birlikte hisse değerleri tekrar yükselişe geçti.