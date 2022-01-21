İran, Türkiye'ye gönderdiği doğal gazı 10 gün süreyle kestiğini duyurdu. 'Teknik arıza' kaynaklı olduğu ifade edilen kesinti, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarını etkiledi. BOTAŞ, günlük tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan abonelere günlük doğal gaz çekişinin yüzde 60'ının verileceğini açıkladı.

Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarikçilerinden bir tanesi olan İran, çok konuşulacak bir karara imza attı. İranlı yetkililer, bir teknik arıza yaşandığını ve bu arıza nedeniyle 20 Ocak'tan başlamak üzere 10 gün boyunca gaz iletimi yapılamayacağını açıkladılar. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye (BOTAŞ) yapılan bildirim, Türkiye sanayisini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

İran'ın Türkiye'ye doğal gaz iletimini kesmesi üzerine BOTAŞ da harekete geçmek zorunda kaldı. Sanayi kuruluşlarına bir yazı gönderen kurum, sunulan gazın yüzde 40 oranında kısılacağını açıkladı. Yani doğal gaz ile iş yapan sanayi firmalar, bugün itibarıyla kapasitenin yalnızca yüzde 60'ıyla iş yapabilecekler. Kış mevsimi nedeniyle Türkiye'de doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı şu günlerde İran'dan gelen açıklama, biz sıradan tüketicileri de etkileyebilir gibi görünüyor.

BOTAŞ: Arızanın giderilmesi için devredeyiz

BOTAŞ tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında(*) şu ifadelere yer verildi:

Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğal gaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Günlük tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan abonelere kısıtlama geldi

İran'dan gelen gazın kesilmesi üzerine harekete geçen BOTAŞ, günlük tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan işletmelere yazı gönderdi. Bu yazıda, kullanımda kısıtlamaya gidileceği ve günlük arzın yüzde 60 kadarının sunulabileceği ifade edildi. Yani devasa tüketimler yapan sanayi kuruluşları, doğal gaz kısıtlaması nedeniyle neredeyse yarı yarıya çalışabilecekler.

BOTAŞ'ın günlük tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan işletmelere gönderdiği yazı:

Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğalgaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğalgaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede kuruluşlarımız arasında imzalanmış olan 2022 yılı doğalgaz alım satım sözleşmesinin (sözleşme) kısıntı/kesinti talimatı başlıklı 8.9 maddesi gereğince; tesisinizin/tesislerinizin fiili çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar, sözleşmenizde yer alan (kademi-1 gaz çekişi miktarına konu ölçüm sistemleri hariç) ilgili aya ait aylık çekiş miktarının ilgili ayın gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama günlük gaz çekiş miktarının yüzde 60'ına tekabül eden miktar ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde sözleşmeden kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de doğal gaz tüketim rekoru kırıldı

BOTAŞ, geçtiğimiz saatlerde Twitter'da bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, Türkiye'de doğal gaz tüketim rekoru kırıldığı ifade edildi. Kurumun açıklamasına göre 19 Ocak 2022'de 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Öte yandan; 81 ilin 73'ünde günlük gaz tüketim rekoru kırıldı. Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye artırdığı şu günlerde her geçen gün yeni bir rekor kırılırsa, İran kesintisinin bireysel tüketiciyi etkileme ihtimali de gündeme gelebilir gibi görünüyor...

(*): BOTAŞ'ın kamuoyunu açıklamasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.