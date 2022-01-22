Doğal gaz ve elektriğe yılbaşında gelen zam birçok insandan tepki toplamıştı. Şimdi de bu zamların geri alınması için 'Change.org' üzerinden bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya şimdiden 94 binden fazla insanın katıldığı ifade edildi.

Yeni yıla girer girmez birçok alandan zam haberleri gelmeye başlamıştı. Elektrikte %130’a varan, doğal gazda ise %25’e varan artışlar da bunlardan bazılarıydı. Ayrıca Avrupa’da en çok elektrik ve doğal gaz zammı gelen ülkeler arasında zirvede olduğumuzu da sizlere aktarmıştık. Tahmin edilebileceği gibi bu fiyat artışları alım gücünü düşürmüş ve vatandaşı zor duruma sokmuştu.

Yapılan bu zamlar ardından tepkiler gecikmemişti. Birçok insan sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışmış ve zamların geri çekilmesini istemişti. Şimdi de bu konu hakkında yeni bir adım atıldı. Zamların geri çekilmesini isteyen vatandaşlar, ‘Change.org’ üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

'4 kişilik bir ailenin 150 kWh'den az elektrik tüketmesi mümkün değil'

Gelen yeni elektrik zammında 150 kWh’ye kadar olan kullanımlara %50, 150 kWh’den fazla olanlara ise %127 zam geleceği ifade edilmişti. Doğal gazda ise bu oran %25’e varıyordu. Tepkilerini duyurmak isteyen vatandaşlar da buradan ulaşabileceğiniz bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada şu ifadelere yer verildi: “Hepimiz ekonomik olarak zor şartlardayız. Bu zamlar da insanların hayatını ve geçimini çok fazla etkiliyor. Yılın ilk faturaları gelmeye başladı ve bin TL’nin üzerinde faturalardan bahsediliyor.”

Bunlara ek olarak şu ana kadar 94 binden fazla vatandaşın katılım sağladığı kampanyada, “Isınmasını elektrikle karşılayan aileler ne yapacak? Doğal gaz pahalı olduğu için elektrikli sobalar kullanılıyor. Sobanın bir çubuğu bile yanarken 350 TL gelen faturalar şimdi 900’e çıkacak. Tasarruftan bahsediliyor; ancak 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin 150 kWh olması mümkün mü? Lütfen biraz insaf” ifadelerine yer verildi.

Bu kampanya ile birlikte sosyal medya üzerinden birçok insan da gelen elektrik faturaları, zamlar ile ilgili tepkilerini paylaştı ve kampanyayı desteklediklerini ifade etti.. Biz de gelen paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik.

İşte sosyal medyada kampanya ve zamlar ile ilgili yapılan bazı paylaşımlar