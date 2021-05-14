Son günlerdeki açıklamalarıyla kripto para yatırımcılarını çileden çıkaran Elon Musk, Türkiye'de yeni bir Twitter etiketinin gündem olmasına yol açtı. Yatırımcılar bu kez de "#DelistDoge" paylaşımlarıyla Dogecoin'in borsalardan çıkarılmasını istediler.

Aralarında benim gibi yüz binlerce kişinin olduğu kripto para yatırımcıları, son günlerde yalnızca Elon Musk'a odaklanmış durumda. Bunun nedeni, büyük bir balina olmasının yanı sıra kripto para piyasalarına verdiği destekle bilinen Elon Musk'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama. Bir süre önce devrim niteliğinde bir karar alarak Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alacağını söyleyen Musk, bir anda fikir değiştirerek bu kararın askıya alındığını, kararın nedeninin ise Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji tüketimi olduğunu söyledi. Elbette bu tür bir açıklama, kripto para piyasalarında çok ciddi düşüşler yaşanmasına yol açtı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklama, en çok da küçük yatırımcıyı etkiledi. Zira insanlar, dişlerinden tırnaklarından artırdıklarını koruyabilmek adına yatırım yapıyor, başta kripto paralar olmak üzere pek çok yatırım aracına yöneliyordu. Birkaç saat içerisinde yaşanan düşüş ise kimi yatırımcının karını, kimi yatırımcınınsa ana parasını bile götürdü. Hal böyle olunca da insanlar, bu açıklamalardan sonra "Tesla alma" anlamına gelen "#dontbuytesla" etiketini kullanarak binlerce paylaşım yaptılar. Bugünse yepyeni bir konu etiketi Twitter'da gündem oldu.

Kripto para yatırımcılarının trend olan yeni etiketi: #DelistDoge

#DelistDoge isimli etiket çalışmasıyla ilgili yorumlara geçmeden önce, bu tabirin ne anlama geldiğinden bahsetmek gerekiyor. Bu bağlamda, etikette yer alan "Doge" ibaresinin zaten Dogecoin'i anlattığını hepimiz kolaylıkla anlayabiliyoruz. Burada önemli olan husus "delist" ibaresi. Peki delist ne anlama geliyor?

Borsacıların yakından bildikleri bir tabir olan delist, en temel anlamıyla "listeden çıkarmak" anlamına geliyor. Yani bir borsadan delist edilen bir şirkete ait hisse ya da kripto para birimi, bu karardan sonra işlem yapılamaz hale geliyor. Ancak hiçbir değer, yalnızca istenildiği için delist edilemiyor. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Bahsi geçen koşullar ise etik olmayan hileli hareketler, projenin sağlık ve sürdürülebilirliğini yitirmiş olması gibi şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bir değerin delist edilmesi, o değerin piyasadan silinmesine, elde tutulan miktarın değerinin kalmamasına yol açıyor. Dogecoin için böyle bir şey şu an için pek de mümkün değil gibi görünüyor olsa da özellikle Türkiye'deki kripto para yatırımcıları, açıkçası Elon Musk'a ders vermek amacıyla böyle bir talepte bulunuyorlar.

İşte Twitter'da gündem olan "#DelistDoge" konusuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar