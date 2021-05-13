Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamada Tesla'nın Bitcoin ile satın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı. Bu açıklama, piyasanın kan gölüne dönmesini, başta Bitcoin olmak üzere neredeyse tüm kripto paraların değer kaybetmesine yol açtı. Yatırımcılarsa bu duruma, Twitter'da açtıkları Tesla satın alma başlığıyla tepki gösterdi.

Gece saatlerince, kripto para piyasalarını derinden etkileyen bir gelişme yaşandı. Detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz bu gelişme, piyasanın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın yaptığı bir açıklamaydı. Twitter'dan bir açıklama yapan Musk, Tesla'nın Bitcoin ile satın alınabilme işlevini askıya aldıklarını açıklamıştı. Piyasaların altını üstüne getiren açıklama, Bitcoin'in 24 saatlik periyotta yüzde 10 civarı değer kaybetmesine yol açtı.

Elon Musk'ın aldığı karar sonrasında piyasalarda yaşanan düşüş, yatırımcıların tepkisine yol açtı. Zira Türkiye'de bu hizmetten faydalanamıyor olsak da ABD'de Bitcoin ile Tesla satın alan çok sayıda tüketici vardı. Hal böyle olunca da yatırımcılar, Twitter'a akın ederek konuyla ilgili tepkilerini gösterdiler. Hatta "#dontbuytesla" şeklinde açılan bir etiket, Twitter'ın ana gündem maddelerinden bir tanesi haline geldi. Bizler de sizler için, aralarında çok sayıda Türk kullanıcının da olduğu başlık çalışmasına gelen bazı yorumları derledik.

İşte Elon Musk'ın aldığı karara gelen tepkiler

Türkiye'nin popüler kripto para fenomenlerinden gelen bazı yorumlar ise şöyle