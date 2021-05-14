Kripto para piyasasının altını üstüne getirmeyi başaran Elon Musk, gece saatlerinde yeni açıklamalarda bulundu. Kripto paralara inandığını söyleyen Musk, bunun yine de fosil yakıt tüketimini artırmaması gerektiğini savundu. Dogecoin'le ilgili de konuşan Musk, her zaman olduğu gibi bu altcoine ufak bir pump yaptırdı.

Kripto para yatırımcıları, birkaç gündür yalnızca Elon Musk'a odaklanmış durumdalar. Zira piyasanın en büyük destekçilerinden biri olan Musk, beklenmedik bir açıklama yaparak Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alma kararının askıya alındığını, bunun nedeninin ise Bitcoin madenciliği olduğunu açıklamıştı. Piyasada deprem etkisi yapan bu açıklama, tepkilerin odağına oturmasının yanı sıra piyasada sert bir düşüş yaşanmasına, kripto para piyasalarının 365 milyar dolar daralmasına yol açmıştı.

Musk, bu gece de yine rahat durmadı. Geçtiğimiz saatlerde Twitter'da açıklamalar yapan milyarder, önce "karbon vergisi" uygulamasının tam zamanı olduğunu, sonra da kripto para birimlerine gerçekten inandığını ancak bunun fosil yakıt tüketimini artırmasına neden olamayacağını söyledi. Lafı Dogecoin'e de getiren Elon Musk, şaka amaçlı oluşturulan kripto para biriminin sistem işlem verimliliğini artırmak için, Dogecoin geliştiricileri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. Bunun umut verici olduğunu belirten milyarder, sözlerini ekranında "dont panic", yani "panik yapma" yazan bir Tesla fotoğrafı ile bitirdi.

Elon Musk'ın açıklaması, Dogecoin'i "pump"ladı

Tradingview'dan aldığımız grafikte de görebileceğiniz üzere Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar, Dogecoin'de adeta pump, yani ani ve sert yükseliş etkisi yarattı. Açıklamalardan hemen önce 0.38 dolar seviyelerinde işlem gören Dogecoin, Musk'ın açıklamalarıyla birlikte 0.54 dolar seviyelerine yükseldi. Bu yükseliş, Coinmarketcap verilerine göre bu kripto para biriminin, son 24 saatte yüzde 25 civarında değerlendiğini görüyoruz.

Bu arada, Dogecoin'in yükselmesinin altında yatan tek sebep Elon Musk'ın açıklaması değildi. Yatırımcıların büyük bir bölümünün Dogecoin'in borsalardan çıkarılmasını savunduğu bir ortamda, Coinbase isimli kripto para borsası Dogecoin'i listelemeye başladı. Elbette yükselişe bunun da etkisi oldu.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.