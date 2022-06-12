Doktorların normalde beyaz önlük giydiğini görmüşsünüzdür? Peki neden ameliyat sırasında yeşil veya mavi önlük giydiklerini hiç merak ettiniz mi? Gelin sizlere ameliyatın başarılı olması için gerekli olan bu renk farklılığını tanıtalım.

Doktorlar polikliniklerdeyken genelde beyaz önlük giyerler. Aslında beyaz önlüklerle eşleşiyor olsa da ameliyatlara giren doktorların farklı renkte önlükler girdiğini görmüşsünüzdür. Genel olarak yeşil veya mavi önlüklerle ameliyathaneye giren doktorların neden bu renkleri kullandığını merak ettiniz mi?

Bugün sizlere doktorların ameliyathanelerde neden yeşil veya mavi önlük giydiklerini açıklayacağız. Aslında konu beyaz önlük giyen doktorlardan farklı olma çabası değil, çok daha mantıklı bir sebebi var. Hadi gelin ameliyata giren doktorların neden yeşil veya mavi önlük giydiğini açıklayalım.

Ameliyata giren doktorlar neden yeşil veya mavi önlük takar?

Yeşil veya mavi önlük giymek her ne kadar önemsiz gibi görünse de aslında son derece önemli bir konuya hizmet edebiliyor. Hatta önlüklerin bu renge sahip olması cerrahi operasyonların başarılı veya başarısız olmasını bile etkileyebiliyor.

Bu yeşil önlükler ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Bu dönemde cerrahlar, çok masum görünen beyaz önlüklerin o kadar da masum olmadıklarını fark etmeye başladı. Beyaz önlüklerdeki sorun şuydu; doktorlar gözlerini kanın koyu kırmızı renginden meslektaşlarının beyaz önlüklerine kaydırdıklarında geçici bir körlük geçirebiliyordu. Bunu yağan karın ardından dışarı çıktığınızda gözünüzün yanması olarak düşünebilirsiniz.

Bu sorun doktorların ameliyat sırasında beyaz önlüklere çok uzun süre bakması sonucu baş ağrısı çekmeye başlamasıyla devam etti. 1914 yılında bir doktor, ameliyat sırasında gözlerin daha kolay alışacağı yeşil önlüğe geçiş yaptı. Bu geçişin ardından tüm dünyada zamanla cerrahlar yeşil veya mavi önlüklere geçiş yapmaya başladılar.

Ameliyat sırasında tamamlayıcı renkler hayat kurtarıyor.

Özellikle büyük ameliyatlara baktığımızda saatlerce sürdüğünü görürüz. Yani bir ameliyata girdiğinizde belki de 10 saat boyunca tek bir şeye odaklanarak ameliyat yapmalısınız. En ufak bir hatanın insan hayatına sebep olabileceği ameliyatlarda doktorun gözünün her zaman aynı netlikte görmesi gerekiyor. Zaten uzun süren ameliyatlarda sürekli kanla bezenmiş ameliyat bölgesindeki kırmızı tonlara bakan doktorlar, bu sebeple kırmızı rengin zıttı sayılacak yeşil tonlarını tercih ediyorlar.

Neden mor değil de yeşil renk tercih ediliyor?

Peki neden doktorlar mor ya da sarı değil de yeşil ve maviyi ana renk olarak tercih ediyorlar? Bunun da mantıklı bir açıklaması var. Işık spektrumuna baktığımızda kırmızının tam zıttının yeşil olduğu görülüyor. Yeşil rengin olması doktorların kırmızı rengi çok daha iyi bir şekilde görmesini sağlıyor. Eğer önlükler kırmızı renginde olsaydı, odak noktasındaki kırmızı tonları net görünemeyebilirdi.

Konunun özetine baktığımızda doktorların ameliyathanelerde yeşil veya mavi önlük giymelerinin sebebinin ışık spektrumuyla alakalı olduğunu görüyoruz. Kanın ve iç organlarımızın rengi olan kırmızı renginin tam zıttı olan yeşil, doktorların ameliyatta daha iyi görmelerini sağlıyor.

Dünya üzerindeki en önemli meslek gruplarının belki de en başında doktorluk geliyor. Hayatımız doktorlara emanet ve onların ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyoruz. Tüm dünya pandeminin ne kadar yıpratıcı olduğunu konuşurken sağlık çalışanları gecelerini gündüzlerine katıp, hayatlarını hiçe sayarak çalıştılar. Bu fedakarlıklardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bugün sizlere doktorların ameliyathanelerde neden yeşil veya mavi önlük taktıklarını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında ulaşaiblirsiniz.

kaynak: 1, 2, 3