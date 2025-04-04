Bilim insanları, dokunma hissiyatının her türünü simüle edebilen giyilebilir bir cihaz geliştirdi. Üstelik bu cihaz, VR gözlükleriyle birlikte çalışabiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojileri her ne kadar oldukça iyi seviyelere gelseler de gerçekten o dünyaya giriyor hissini hâlâ tam olarak veremiyorlar. Bunun nedeni ise dokunma gibi hissiyatları sunamamaları. Ancak bilim insanları tarafından yeni geliştirilen bir cihaz, bu durumu çözebilecek gibi görünüyor.

ABD’deki Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, dokunma hissiyatını simüle edebilen haptik bir giyilebilir cihaz geliştirdi. Daha önceki cihazların çoğu titreşimlerle sınırlıydı ancak bu, çok daha fazlasını vadediyor. Araştırma bulgularının Science üzerinden yayımlandığını belirtelim.

VR deneyimlerde kullanılabilecek

Görselden de görebileceğiniz üzere bu cihazı elinize giyiyorsunuz. Kablosuz olan cihaz, her türlü dokunma hisssiyatını simüle edebiliyor. Bunlar arasında titreşimler, esneme, baskı, sürtünme ve bükülme gibi hisler var.

Buna ek olarak araştırmacılar, cihazın duyuları daha gerçekçi bir şekilde sunmak için hızlı veya yavaş olarak çalışabildiğini aktarmış. Yani o anki deneyime göre şiddeti değişebiliyor. Cihazın küçük bir mıknatıstan ve bir dizi tel bobinden oluştuğunu belirtelim. Elektrik bobinlerden aktıkça manyetik bir alan oluşturuluyor, mıknatısı duruma göre hareket ettiren güçlü bir kuvvet üretiliyor.

En dikkat çeken kısımlarından biri de Bluetooth bağlantısıyla gelmesi. Kullanıcılar, cihazı akıllı telefonlarına veya VR gözlüklerine bağlayabilecekler. Bu da sanal gerçeklik deneyimlerinde çok daha gerçekçi bir deneyim yaşayabileceğimiz anlamına geliyor.

Bunun yanı sıra görme ve işitme engelliler gibi kişiler için de yararlı olabileceği söylenmiş. Araştırmacılara göre çevrim içi alışverişlerde ekranlarda farklı dokuları hissetmelerini sağlama, işitme engellilerin müzikleri “hissetmelerin” olanak tanıma gibi kullanım alanları olabilirmiş.

Dijital ile fiziksel dünya arasındaki boşluğu biraz daha kapatmayı amaçlayan cihaz hâlâ geliştiriliyor. Gerçekten kullanıma sunulup sunulmayacağını bekleyip göreceğiz.