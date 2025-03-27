Elon Musk'ın kurmuş olduğu şirket Neuralink'in çipini beyninde taşıyan adam, bir yıllık süreçte yaşadıklarını anlattı.

Beyninizin içerisinde düşüncelerinizi bilgisayar komutlarına çevirebilen bir çip olduğunu hayal edin. "Olsa olsa filmlerde olur" diyor olabilirsiniz ancak Noland Arbaugh için bu, gerçeğin ta kendisi.

30 yaşındaki Arbaugh, sekiz yıl önce geçirdiği bir kaza sonucunda omuzlarından aşağısını felç nedeniyle kullanamıyor ancak geçtiğimiz yıl Ocak ayında Neuralink tarafından geliştirilen bir beyin çipiyle hayatının yepyeni bir dönemine adım attı. Bu çip, onun yalnızca düşünerek bir bilgisayarı kontrol etmesini sağlıyor.

Noland Arbaugh düşünerek bilgisayarını kullanabiliyor

Neuralink’in kurucusu Elon Musk olduğu için bu çipin ilk kez bir insanda kullanılacak olması büyük ilgi görmüştü ancak Arbaugh için önemli olan ne kendisi ne de Elon Musk. Arbaugh yaşadığı süreçle ilgili olarak "Bunun bir parçası olmak istedim çünkü bilime katkı sağlamak istiyorum." diyor.

Arbaugh, ameliyattan sonra ilk kez imleci hareket ettirdiğinde hissettiklerini ise "Ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama bir şeylerin değişeceğini hissettim." ifadeleriyle anlatıyor.

Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) nasıl çalışıyor?

Beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) adı verilen bu teknoloji, sinirsel aktiviteleri dijital komutlara çevirerek çalışıyor. Arbaugh’un durumunda ise bu, sadece zihnini kullanarak oyun oynayabilmesi anlamına geliyor. Arbaugh, en keyif aldığı aktivitelerinden biri olan oyun oynamayı daha önce bırakmak zorunda kalmış olsa da artık tekrar oynayabiliyor.

Tabii her şey güllük gülistanlık da değil. Geçtiğimiz süreçte bir gün çip bağlantısını kaybettiğinde Arbaugh artık bilgisayarını kontrol edemez hâle gelmişti. Çok geçmeden müdahale eden Neuralink mühendisleri ise sorunu kısa sürede düzeltmeyi başardı.

Uzmanlar bu çiplerin mahremiyete engel olduğunu düşünüyor

Neuralink, beyin gücümüzü dijital dünyaya taşımayı amaçlayan tek şirket değil. Daha az invaziv yöntemler geliştiren firmalar da var ancak uzmanlar, bu teknolojilerin mahremiyet açısından büyük sorular doğurduğunun da unutulmaması gerektiğini söylüyor.

Arbaugh ise geleceğe umutla bakıyor. Kendisi bir gün bu çipin tekerlekli sandalyesini veya bir robotu da kontrol etmesini sağlayabileceğini düşünüyor.