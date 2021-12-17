Dolardan yeni bir rekor daha geldi. Dün 15 TL'nin üzerine çıkan dolar kuru, bugün de daha günün ilk saatlerinde 16'nın üzerine çıktı...

Dolar kuru, yeni güne gözünü yeni bir tarihi rekorla açtı. Dün 15'in üzerine çıkan dolar/TL paritesi, bugün 16'nın üzerine çıktı. Böylece dolar, Türk lirasından 6 sıfır atıldıktan sonra tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Kur, bu içeriğin yazıldığı 09:40 itibarıyla 16,15'e ulaşmış durumda...

Doların bu denli yükselmesi, gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dönmesine yol açtı. Zira yetkililer, geçtiğimiz haftalarda da sert bir şekilde yükselen kur nedeniyle piyasalara doğrudan müdahale etmişlerdi. Dolar satışlarıyla gerçekleştirilen bu müdahaleler, doların yükselişini durduramadı. Haliyle milyarlarca dolar, boşa satılmış oldu. Benzer bir müdahalenin gelip gelmeyeceği bilinmiyor...

Doların önü alınamıyor

Açık konuşmak gerekirse Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve konuyla ilgili söylemler artık doları dizginlemiyor. Bu durum, hayatımızı doğrudan etkiliyor. Zira madenlerden hammadeye kadar pek çok kalemin ithal olarak geldiği ülkemizdeki dolar kurunun bu denli yüksek olması, yeni zamların da kapıda olduğu anlamına geliyor. Özellikle de aracınız varsa, yeni akaryakıt zamlarına hazırlanabilirsiniz. Öte yandan, dün 4.250 TL olan ve dünün kuruna göre 274 dolar yapıyordu. Aynı asgari ücret, an itibarıyla 264 dolar yapıyor...

Dolardaki yükseliş, vatandaşın da bir numaralı gündemi. Sosyal medyaya akın eden kullanıcılar, yaşananlara tepki gösteriyorlar. Dilerseniz doların rekor tazelemesi ile ilgili yapılmış paylaşımlara hep birlikte bakalım...

Dolar/TL paritesinin 16'yı aşmasıyla ilgili yapılan paylaşımlar