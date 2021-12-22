Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından düşen dolar kurunun Merkez Bankası’nın 7 milyar dolar sattığı için düştüğü iddia edildi.

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Kur korumalı TL mevduat” sisteminin ilanı ile 18 TL’ye kadar yükselen dolar kuru 12-13 TL seviyelerine inmişti. Bu düşüşün nedeninin Cumhurbaşkanı’nın sunduğu sistem olduğu söylense de farklı cephelerden farklı iddialar ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Merkez Bankası’nın 7 milyon dolar sattığını iddia etti. İddianın kaynağı ise gazeteci Uğur Gürses’in kaleme aldığı yazı.

"Arka kapıdan döviz satıldı"

Uğur Gürses'in paylaştığı Merkez Bankası döviz provizyonu tablosu

Faik Öztrak, paylaşımında "Dolar nasıl düştü? Anlaşılan yine arka kapıdan döviz satarak. 20-21 Aralık'ta TCMB'nin net döviz pozisyonunda 6 milyar dolarlık erime var. TCMB son doğrudan müdahalesini 17 Aralık'ta yaptı. İki günde bu dolarlar nasıl satıldı? Unutulmasın, "Gizlide gebe kalan, Aşikarda doğurur." diyerek Merkez Bankası’nın döviz provizyonunu paylaştı.

Uğur Gürses ise haberinde, pazartesi günü Merkez Bankası’nın 3.5 milyar dolar, salı günü ise 3.4 milyar dolar sattığını söyledi. Gürses, haberinde; “Kaynaklarım kamu bankalarının yaptığı gibi bazı özel bankaların da ‘arka kapı’ operasyonlarına girmeye ‘ikna edildiğini’ anlatıyor.” diyerek özel bankaların da bu döviz satımında görev aldığını iddia etti. Uğur Gürses aynı zamanda Merkez Bankasının 1 aralık-21 aralık tarihleri arasındaki günlük döviz provizyonunu da paylaştı. Paylaşılan tabloda 20 ve 21 aralık tarihlerinde toplamda 6.9 milyar dolarlık bir eksilme olduğu görülüyor.

Merkez Bankası ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Faik Öztrak'ın paylaşımı;