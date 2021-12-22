Kurdaki Düşüş Teknolojik Ürün Fiyatlarını Etkileyecek mi?

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların fiyatları en çok vurduğu sektörlerden birisi de teknoloji. Sektörün önde gelen isimleri, kurda gerçekleşen düşüşün ardından sektörde izlenecek fiyat politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji ürünleri, kurda yaşanan değişimlerden en çok etkilenen gruplar arasında en başta geliyor. Artışın yaşandığı zamanlarda kimi firmalar fiyatları artırırken, kimi markalar da yılbaşı öncesi indirimlerden ve kampanyalardan vazgeçmişti.

Bloomberg HT’ye konuşan teknoloji markaları ve perakendecileri de son zamanlarda kurda yaşanan düşüşe dair değerlendirmelerde bulunarak bundan sonra izleyecekleri fiyat politikasına dair de açıklamalar yaptı.

''Fiyatlar kurla paralel ilerliyor''

HP Genel Müdürü Emre Alaman, teknoloji ürünlerinin büyük bir kısmının dolar ve euro maliyetli olması sebebiyle satış fiyatlarının da kur değişikleriyle paralel bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Son yükselişte çoğu ürünün satış fiyatı arttı, ancak önemli bir kısmında fiyat artışı kur artışının altında kaldı. Kurdaki geri çekilmeyi üreticiler ve satıcılar fırsat olarak görüp fiyat düşüşü şeklinde hızlıca yansıtılacaktır. Hatta bunun üzerine kampanyalar da görebiliriz.“ şeklinde kaydetti.

Alaman’a göre kurun geri çekilmesiyle teknoloji sektöründe olumlu gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan kurun geri çekilmesini takiben teknoloji ürünlerinin fiyatlarının aşağı yönde düzenlenmesine dair Huawei Türkiye de “Günlük oynaklığa göre karar vermiyoruz. Şu anda beklemedeyiz. “ diyerek kararın önümüzdeki haftaya netleşeceğini aktardı.

"Bilişim sektöründe bir indirim beklemiyoruz"

Konu üzerine açıklamalar yapan Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, döviz kurlarındaki iniş eğilimine rağmen bilişim sektöründe bir indirim beklemediklerini kaydederek, “Türkiye’de teknoloji ürünlerine son 3 ayda kur ve hammadde tedarikinde oluşan sıkıntılar nedeni ile yüzde 100’ün üzerinde zamlar geldi. Teknoloji tüketicisi tercihini yaparken kurdaki yükselişten çok inişli çıkışlı grafiğe bakıp, kararsız kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine pandemiyle birlikte teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek devam eden Önder, “İki yıldır ürün arzında ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Çip üretimindeki darboğaz bunun en güzel örneği. Navlun ve hammadde fiyatlarındaki artışı eklediğimizde, etiket fiyatlarında yüzde 100’ün üzerinde artışla karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca, tüketici her ne kadar gereksinimi olsa da, satın alımını erteliyor ve beklemeye geçiyor. “ diye de ekledi.

Önder, üretimde yaşanan arz sıkıntısının hammadde ve lojistik giderlerindeki artış sebebiyle kurdaki geri çekilmenin fiyat etiketlerine yansımayacağını tahmin ettiklerini de belirtti.

Piyasadaki kur dalgalanmalarını fiyatlarımıza yansıtmadık

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir “İçinde bulunduğumuz süreçte piyasa hareketlerini yakından takip edip kurun hızla arttığı dönemde dahi artan maliyetleri kullanıcılara en az yansıtacak şekilde bir fiyatlandırma politikası izliyor, ürünlerimizin fiyat değişimlerini kur artışının altında tutuyoruz. Piyasa koşullarını etkileyen çok çeşitli faktörleri değerlendirirken fiyatlandırma politikamızı yine müşteri odaklı yaklaşımımızla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Anker Türkiye İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur ise “Anker olarak tüm gruplarımızdaki fiyat belirleme politikamızı kullanıcılarımızın premium marka ürünlerimize erişebilir fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak şekilde belirliyoruz. Piyasadaki kur dalgalanmalarını fiyatlarımıza yansıtmadık, stokumuzdaki ürünlerimizin fiyatlarını sabit tutmaya gayret gösterdik.'' şeklinde konuştu.

Kimi ürünlerde güncellemelere gidilmesi gerektiğini ifade eden Bodur, ''Sadece kur dalgalanma döneminde ithal ettiğimiz yeni ürünlerimiz içinde fiyatlarında ortaya çıkan kur farkıyla aynı oranda güncelleme yaptığımız bazı ürünler oldu.” değerlendirmesinde bulundu.