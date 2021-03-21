Bloomberg'e göre Asya piyasalarının açılmaya başlaması ile birlikte Türk Lirası diğer paralardan negatif şekilde ayrışmaya başladı. Dolar 8,40 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye'de hemen herkesin bir şekilde hayatını etkileyen dolar kurunun kontrol altına alınması için son dönemlerde pek çok adım atılmıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan faiz artırımı ile birlikte Türkiye en yüksek faize sahip ülkeler arasında yer almıştı.

Asya piyasalarının açılması ile birlikte bir anda dolar kurunda ciddi hareketlenmeler gözlemlenmeye başladı. Bloomberg'e göre dolar fiyatı 8,40 seviyesine kadar yükseldi. Cuma günü piyasalar kapanırken dolar 7,21 TL seviyesinde idi.

Dolarda ciddi artış

Bloomberg'de dolar kuru 8,39 TL olarak gözükürken, bu haberi kaleme aldığımız dakikalarda QNB Finansbank Enpara'da 1 dolar almak için 8,51 TL ödemek gerekiyordu. Euro ise 10,18 TL'den satışta bulunuyor. Vakıfbank'ta da USD satışı 8,25 TL'den, Euro satışı 9,5 TL'den ve pound sterlin de 11 TL'den satılıyor.

Öte yandan internette yapılan paylaşımlara göre bazı bankalarda döviz alım satımlarında makasın 1,5 TL'ye kadar açıldığı ifade ediliyor. Tabii bu durum şu anda Asya piyasalarındaki negatif ayrışmanın etkisi olabilir. Gece yarısı FX borsalarının açılması durumu daha net hale getirecektir.

Genel olarak baktığımızda ise ilk andaki şok etkisinden sonra piyasalar bu seviyelerde denge durumuna geçmiş gözüküyor. Elbette ki sabah piyasaların nasıl olacağı konusunda çok bir bilgi yok ancak sabah ilk saatlerdeki duruma göre bir müdahale gelecektir.

Dolardaki artış gerçek mi?

Son günlerde Türkiye gündemine baktığımızda gerek İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıkılması, gerek TCMB Başkanı'nın görevden alınması dış yatırımcıyı TL'ye karşı daha mesafeli olmaya yöneltecek kararlar olarak gözüküyor. Haliyle piyasaların açılması döviz kurlarında artışı getirecektir.

Öte yandan şu andaki döviz kurlarının oldukça riskli olduğunu da söylemek gerekiyor. Makasların bu kadar açık olmasının nedeni de muhtemelen bankaların TL'deki kırılganlığa güvenmemesinden kaynaklanıyor. Doğrudan dolara endeksli olan ve haftasonunda dolaşımda olan kripto para USDT'nin ise şu anda 7,72 TL'de olduğunu belirtelim.