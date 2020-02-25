Donald Trump: Corona Virüsü Aşısında Neticeye Çok Yakınız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hindistan’a yaptığı ziyarette Corona virüsü hakkında açıklamada bulundu. Trump, açıklamasında Corona virüsü için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olduklarını belirtti.

2019 yılının aralık ayından bu yana Çin, resmi adı COVID-19 olan Corona virüsü dolayısıyla epey ağrılı bir dönemden geçiyor. Ülkede birçok şehrin sokakları bomboş olurken bu şehirlerin bazılarında ulaşım çalışmıyor. Bununla birlikte ülkede düzenlenmesi planlanan tüm etkinliklerden sıra sıra iptal haberleri geliyor.

COVID-19 virüsü yalnızca Çin sınırları içerisinde de kalmayarak dünyadaki yayılışına devam ediyor. Virüs, bugüne kadar Çin haricinde 40’tan fazla ülkede görüldü ve her geçen gün yeni vaka haberleri gündeme oturuyor. Virüsün yayılmasını durdurmak ve verdiği etkilerin önüne geçmek içinse çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ABD Başkanı'ndan Corona virüsü aşısı hakkında açıklama:

Virüse karşı yapılan çalışmalar dünya çapında tüm ülkelerin katkılarıyla devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugün Corona virüsü hakkında bir açıklamada bulundu. Hindistan’a ziyareti sırasında açıklamada bulunan Trump, virüse karşı aşı konusunda önemli bir duyuru yaptı.

Donald Trump, açıklama yaptığı sırada yeni tip Corona virüse dair bir soru üzerine “Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı. Corona virüsü hakkındaki soruya cevap vermeye devam eden Trump, COVID-19 için aşı çalışmalarında neticeye çok yakın olduklarını söyledi ancak bu konuda detay vermedi.

ABD Başkanı, 4 Şubat tarihinde Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantinaya alınan ve içinde 3.500’den fazla kişinin bulunduğu Diamond Princess isimli yolcu gemisi hakkında da bir açıklamada bulundu. Trump, gemiden çıkarılan 328 ABD vatandaşının uçaklarla ülkeye getirildiğini ve hepsinin karantinaya alındığını belirtti.

Başkan Trump, Corona virüsünü kontrol etmek amacıyla ve aşı elde etme çalışmaları için 2,5 milyar dolarlık fonu onayladığını da dile getirdi. Bununla birlikte Trump, Corona virüsüyle mücadele konusunda Çin ile de temasta olduklarını, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisine 'bu sorunun çözümü için çok çalıştıklarını söylediğini' aktardı.

Corona virüsü, bugüne kadar dünya genelinde teyit edilen sayıya göre 80.350 kişiye bulaştı ve 2.705 kişinin ölümüne neden oldu. Virüs, Çin dışında 40 ayrı ülkede görüldü. Türkiye’de hiçbir vakanın görülmediği aktarılırken her geçen gün komşu ülkelerde vaka haberleri almaya başladık.