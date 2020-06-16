"Test Yapmayı Durdurursak, Koronavirüs Vakaları Azalacaktır"

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’a yönelik söylemleri ve izlediği politika ile eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump, oldukça ilginç bir çıkış daha yaptı. Trump, testleri durdurmaları halinde ülkedeki koronavirüs vakalarının azalacağını söyledi.

Daha önce, COVID-19 hastalığını klasik bir soğuk algınlığından farklı görmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, son olarak koronavirüs hastalarına bir tedavi yöntemi olarak dezenfektan enjekte edilebileceği veya Ultraviole (UV) ışınlar uygulanabileceği yönündeki tuhaf önerileri ile kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada ise ABD'nin test ve temas takibi uygulamalarını durdurması halinde çok az sayıda koronavirüs vakasına sahip olacağını söyledi. Öte yandan Trump, “az test, az vaka” değerlendirmesini aslında ilk kez yapmıyor.

"Test sayımız fazla olduğu için vaka sayımız da fazla"

ABD Başkanı, geçen ay Iowa Valisi Kim Reynolds'la yaptığı görüşmede, “Medya en çok vakanın bizde olduğunu söylemeyi seviyor, ancak açık ara en çok testi yapıyoruz. Çok az test yapsaydık, vakamız da az olurdu. Yani bir şekilde, çok fazla test yaparak, kendimizi kötü gösteriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

COVID-19 salgınının çıkış noktası olan Çin’den daha fazla vakaya sahip olduklarına inanmadığını söyleyen Trump, açık ara dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla test yaptıklarını, tablonun bu yüzden kötü göründüğünü belirtti. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından toplanan verilere göre, bugüne kadar ABD'de 2.1 milyondan fazla insana COVID-19 teşhisi konuldu. Ülkedeki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 118 bini geçmiş durumda.

Bugüne kadar ABD'de 2.1 milyondan fazla insana COVID-19 teşhisi konuldu

ABD’deki bazı eyaletler, karantina önlemlerini gevşettikleri ve ekonomilerini yeniden açmaya başladıkları için, doğrulanmış vaka sayılarında ani yükselişler yaşamaya başladı. Arkansas, Oregon, Florida ve Nevada'da iki hafta öncesine göre yüzde 100'den fazla artış olurken, Louisiana, Alabama, Tennessee, Kuzey Carolina ve Utah’taki vakalar ise yüzde 39 ile 60 arasında bir artış gösterdi.

Buna rağmen Trump, cumartesi günü Tulsa, Oklahoma'daki bir kongre merkezinde miting düzenleyecek. Dahası, maske kullanımı da isteğe bağlı olacak. Yaklaşık 40 bin kişinin katılması beklenen mitingte sosyal mesafenin nasıl korunacağı ise belirsizliğini koruyor.