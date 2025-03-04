Doogee, MWC 2025 etkinliğinde 6 yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Dayanıklı tasarım, projeksiyon özelliği ve güçlü batarya dikkat çekiyor.

Doogee, Barselona’da düzenlenen MWC 2025 etkinliğinde altı yeni akıllı telefonunu görücüye çıkardı. Yeni seride, dayanıklılığıyla dikkat çeken V Max Play, Blade GT Ultra ve S200 Plus modellerinin yanı sıra, markanın ilk dört kenarı kavisli ekranlı telefonları olan Pure 70 ve Pure 70 Pro (P70) de yer aldı. Şirket ayrıca, projeksiyon özelliğiyle öne çıkan ince tasarımlı Moment 60 (M60) modelini de tanıttı.

Doogee, fuar kapsamında altı yeni akıllı telefonunu tanıttı. Bu modeller arasında projeksiyon özelliğiyle dikkat çeken ince tasarımlı Moment 60 (M60) da yer aldı. İşte yeni cihazların öne çıkan özellikleri!

Doogee V Max Play:

Doogee’nin MWC 2025’te tanıttığı V Max Play, özellikle doğada vakit geçirmeyi seven kullanıcıları hedefleyen dayanıklı bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. 22.000 mAh kapasiteli devasa bataryası, uzun süreli kullanım sağlarken, entegre projeksiyon cihazı ve kamp ışıkları gibi özellikleriyle açık hava etkinlikleri için ideal bir seçenek sunuyor.

MediaTek Dimensity 7300 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile donatılmış. 108 MP ana kamerası, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekerken, kamp ışıklarına ek olarak Mood Light adı verilen özel aydınlatma özelliği sayesinde farklı ışıklandırma seçenekleri sunuyor. 10,5 mm kalınlığa sahip olan V Max Play, içinde LED projeksiyon cihazı ve 20 MP gece görüş kamerası barındırıyor. 33W hızlı şarj ve 15W tersine şarj desteği sayesinde aynı zamanda bir powerbank olarak da kullanılabiliyor.

Doogee Blade GT Ultra:

Doogee, Blade GT Ultra'nın en hafif ve en ince dayanıklı akıllı telefonlarından biri olduğunu iddia ediyor. Ancak 10,5 mm kalınlığa sahip olan cihaz, V Max Play ile aynı ölçülere sahip. Gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemciden alan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunarak performans açısından güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Kamera tarafında, Doogee’nin 100 MP olarak tanımladığı ana sensörün aslında 108 MP olduğu ve piksel birleştirme teknolojisiyle 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar ürettiği belirtiliyor. Blade GT Ultra'nın en dikkat çekici özelliği ise arka panelde yer alan dinamik aydınlatma efektleri.

Doogee S200 Plus:

Doogee, S200 serisinin Mecha tarzı tasarımını koruyarak dikkat çeken bir yenilikle geldiğini duyurdu. S200 Plus, arka tarafında yer alan ikinci bir ekran ile serinin standart modelinden ayrılıyor. 1,32 inç AMOLED ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Kullanıcılar, bu ekranı müzik kontrolü, saat görüntüleme ve çeşitli bildirimleri takip etmek için kullanabiliyor. Ana kamera 100 MP çözünürlüğünde, ana ekran ise 120 Hz yenileme hızına sahip. Mystic Black (Gizemli Siyah), Volcanic Red (Volkanik Kırmızı) ve Champagne Gold (Şampanya Altın) renk seçenekleriyle sunulan S200 Plus, tasarım açısından da iddialı bir model olarak öne çıkıyor.

Doogee P70 ve P70 Pro:

Doogee, P70 ve P70 Pro modellerini tasarım açısından büyük ölçüde benzer tutarken, donanım tarafında bazı farklılıklarla ayırıyor. Her iki telefon da 6,73 inç AMOLED ekran ile geliyor ve dört kenarı kavisli (2.5D) yapısıyla dikkat çekiyor. 120 Hz yenileme hızı, akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.

P70 modeli, MediaTek Dimensity 7050 işlemci ile güçlendirilmiş.

P70 Pro modeli ise daha güçlü bir seçenek olarak Dimensity 7300 işlemciye sahip.

Her iki cihaz da 50 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı lens + 2 MP makro sensör ile geliyor.

P70 Pro modeli, ek olarak 8 MP periskop telefoto lens sunuyor ve 5x optik yakınlaştırma yapabiliyor.

P70, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor.

P70 Pro, 16 GB RAM ile birlikte 1 TB depolama kapasitesine sahip.

Her iki cihaz da 5.000 mAh batarya ile geliyor ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor.

Ekran altı parmak izi okuyucu özelliği de mevcut.

Doogee M60:

Dayanıklı telefonlarıyla bilinen Doogee, M60 modeliyle farklı bir yaklaşım sunuyor. Geleneksel sağlam telefonlardan farklı olarak, daha ince bir tasarım sunan bu model, entegre projeksiyon sistemi ile öne çıkıyor.

Telefon, 76 ANSI lümen parlaklığa sahip projeksiyon sistemiyle 854 x 480 piksel çözünürlüğünde görüntü yansıtabiliyor. 2 metreye kadar net bir görüntü sunabilen bu sistem, ofis, ev ve açık hava kullanımı için uygun bir deneyim vadediyor. 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve OTG ters şarj desteği sayesinde diğer cihazları da şarj edebiliyor.