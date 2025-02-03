Dayanıklı telefonlar üreten DOOGEE, S119 isimli yeni modelini duyurdu. Birbirinden etkileyici özelliklere sahip olan telefon, uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Piyasaya sürdüğü ultra dayanıklı akıllı telefonlarla bilinen DOOGEE, düzenlediği bir etkinlikte yeni telefonu "S119"u duyurdu. Oldukça ilginç özelliklerle donatılan telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

DOOGEE S119'un en dikkat çekici özelliği, katlanabilir yapıda olmamasına rağmen ikinci ekranı olması. Telefonun 6.72 inç boyutlu FHD+ çözünürlüklü ekranı, arka kısımdaki 1.32 inç küçük ekranla destekleniyor. 360 x 360 piksel çözünürlük sunan bu küçük ekran, bildirimlerin kontrol edilmesine, aramaların yanıtlanmasına, müziğin değiştirilmesine ve özelleştirilmiş saat kadranları oluşturulmasına imkân tanıyacak.

Karşınızda DOOGEE S119

DOOGEE S119, MediaTek MT8788 işlemci ile eşleştirildi. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. 33W hızlı şarj destekli 10.200 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikalarına da sahip. Bu arada; DOOGEE S119'un Android 14 ile çalıştığını da belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda 108 MP'lik ana kamerayı görüyoruz. 5 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamerası da bulunan telefondaki en dikkat çekici detaylardan bir tanesi de gece görüş kamerası. Yapılan açıklamaya göre DOOGEE S119'un gece görüş kamerası 20 MP çözünürlük sunuyor. Ekranda ise 16 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile karşılaşıyoruz.

DOOGEE S119 teknik özellikleri

Ekran Ana ekran: 6.72 inç, FHD+

Arka ekran: 1.32 inç 360 x 360 piksel İşlemci MediaTek MT8788 RAM 8 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP + 5 MP + 20 MP Batarya 10.200 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 14

DOOGEE S119 fiyatı:

DOOGEE tarafından yapılan açıklamaya göre S119, 339,99 dolar karşılığında satın alınabilecek.